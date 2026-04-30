Αμφίρροπη κόντρα στην Μπράγκα, σκόραρε σε όλα μέσα στο 2026 η Σαχτάρ Ντονέτσκ

Για την ημιτελική φάση του Γιουρόπα Λιγκ η Μπράγκα υποδέχεται τη Φράιμπουργκ, ενώ για την αντίστοιχη του Κόνφερενς Λιγκ η Σαχτάρ Ντονέτσκ αντιμετωπίζει στην ουδέτερη Κρακοβία την Κρίσταλ Πάλας. Οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν σε μία εβδομάδα.

Οκτώ ήττες έχει γνωρίσει η Φράιμπουργκ σε 23 εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σε καμία από τις οκτώ δεν σκόραρε.

Η Μπράγκα έχασε 2-1 την Κυριακή στην έδρα της Σάντα Κλάρα και είδε τη διαφορά της από την 5η Φαμαλικάο να μειώνεται στους πέντε βαθμούς. Απομένουν ακόμη τρεις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Σκοράρει εδώ και 9 ματς, ενώ σε 8 εντός έδρας αγώνες με γερμανική ομάδα έχει 3-3-2 με 3-1-0 στα 4 πιο πρόσφατα. Τιμωρημένος ο 20χρονος Βραζιλιάνος μέσος Μοσκάρδο (1 γκολ). Η Φράιμπουργκ έρχεται από την ήττα με 4-0 στο Ντόρτμουντ, αποτέλεσμα που την έριξε 8η, ισόβαθμη με την 7η Άιντραχτ, θέση που οδηγεί στο επόμενο Κόνφερενς Λιγκ. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε αποκλειστεί στα πέναλτι από τη Στουτγάρδη στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας. Έχει σημειώσει 16 γκολ σε ισάριθμα εκτός έδρας ματς στην Μπουντεσλίγκα. Ήρθε ισόπαλη στις δύο έως τώρα συναντήσεις της με πορτογαλικό σύλλογο. Πιθανό ένα ακόμη «Χ», ανάμεσα σε δύο ικανούς αντιπάλους.

Η Σαχτάρ Ντονέτσκ συνεχίζει την πορεία της προς την κατάκτηση του 15ου πρωταθλήματος τα 21 τελευταία χρόνια. Πέντε αγωνιστικές πριν από τη λήξη προπορεύεται με 8 βαθμούς από τον δεύτερο, έχοντας την πιο παραγωγική επίθεση, που μεταφράζεται σε 2,3 γκολ μέσο όρο ανά αγώνα. Την Κυριακή επικράτησε με 3-1 εκτός έδρας της 13ης Κουντρίβκα, προηγούμενη 2-0 στο ημίχρονο. Έντονο το βραζιλιάνικο στοιχείο και φέτος, με 10 παίκτες στην αποστολή του τελευταίου παιχνιδιού της. Βρήκε δίχτυα και στους 13 αγώνες της μέσα στο 2026. Την ήττα με 3-1 από τη Λίβερπουλ γνώρισε η Κρίσταλ Πάλας το Σάββατο, στο τρίτο διαδοχικό ματς που δεν κερδίζει. Βρίσκεται 9 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, με 4 αγωνιστικές να απομένουν, αλλά και μόλις 6 πόντους πίσω από την 7η θέση που βγάζει Ευρώπη, έχοντας από πάνω της ωστόσο άλλες πέντε ομάδες. Στην πρώτη της ευρωπαϊκή παρουσία μετράει 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 3 ήττες. Στη League Phase είχε κερδίσει με 1-0 την Ντινάμο Κιέβου. Οι 11/13 πιο πρόσφατες εκτός έδρας αναμετρήσεις της είχαν γκολ/γκολ.

Έμπειρη η Σαχτάρ Ντονέτσκ σε ευρωπαϊκά ματς. Η Κρίσταλ Πάλας παίζει χωρίς φόβο και κατάφερε δίκαια να φτάσει ως εδώ. Όμως, νίκησε μόνο στα 2/7 εκτός έδρας παιχνίδια της στη διοργάνωση. Η νίκη της Σαχτάρ με την κάλυψη του «ισοπαλία όχι στοίχημα» προσφέρεται σε αξιόλογη απόδοση.

981. ΜΠΡΑΓΚΑ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ Χ 3,37

984. ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 1 DNB 2,67