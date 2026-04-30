Σαρωτική άνοδος για την Ελλάδα στα στοιχήματα της Eurovision - Στη 2η θέση ο Akylas

Ανοδική πορεία καταγράφει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, με τον Akyla να ενισχύει σημαντικά τη θέση του στα στοιχήματα μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των bookmakers, το «FERTO» συγκεντρώνει πλέον ποσοστό νίκης 12%, σημειώνοντας αισθητή άνοδο σε σχέση με το 7% που κατέγραφε στις 25 Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή εδραιώνει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση της συνολικής κατάταξης.

Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία, διατηρώντας σαφές προβάδισμα με ποσοστό 30%, ενώ η Δανία ακολουθεί σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα, στο 11%.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία με 10% και η Αυστραλία με 8%, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο ενόψει του μεγάλου τελικού.

Πηγή: ethnos.gr