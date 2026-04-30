Σαρωτική άνοδος για την Ελλάδα στα στοιχήματα της Eurovision - Στη 2η θέση ο Akylas

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των bookmakers, το «FERTO» συγκεντρώνει πλέον ποσοστό νίκης 12%, σημειώνοντας αισθητή άνοδο σε σχέση με το 7% που κατέγραφε στις 25 Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή εδραιώνει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση της συνολικής κατάταξης.
Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία, διατηρώντας σαφές προβάδισμα με ποσοστό 30%, ενώ η Δανία ακολουθεί σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα, στο 11%.
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία με 10% και η Αυστραλία με 8%, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο ενόψει του μεγάλου τελικού.
