Στο πλευρό της ΕΚΑ Μπάσκετ ο Βρούτσης για το Πανευρωπαϊκό Εργασιακό Πρωτάθλημα

Παρά τα εμπόδια που βάζει η ΕΟΚ στη διεξαγωγή του Πανευρωπαϊκού Εργασιακού Πρωταθλήματος μπάσκετ στην Αθήνα, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης παρέχει πλήρη στήριξη.

Το διάστημα 26 Ιουνίου με 5 Ιουλίου η χώρα μας θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Εργασιακό Πρωτάθλημα Maxibasketball «Athens 2026», με την ΕΟΚ ωστόσο να βάζει εμπόδια.

Μάλιστα, απέστειλε επιστολές σε 13 Δήμους με τις οποίες ζητάει να μην χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής για τους αγώνες που είναι προγραμματισμένοι να γίνουν, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΕΚΑ Μπάσκετ, η οποία με ανακοίνωσή της επιτέθηκε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο, κάνοντας λόγο για εκβιαστική συμπεριφορά.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Λάζαρος Κυρίζογλου απευθύνθηκε πάντως στο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο ξεκαθάρσε ότι δεν απαιτείται καμία χορήγηση άδειας διεξαγωγής από την εκάστοτε Ομοσπονδία για «για αθλητικές συναντήσεις ή σειρές αθλητικών συναντήσεων, εφόσον αυτές δεν διοργανώνονται από αθλητική ομοσπονδία (αλλά από φορείς, συλλογικότητες, ακόμα και ιδιώτες αθλούμενους) ή δεν υπόκεινται στην ανάθεση ή την έγκρισή της».

