Πώς διαμορφώνεται ο ευρωπαϊκός «χάρτης» του ΠΑΟΚ

Πώς διαμορφώνεται το ευρωπαϊκό μονοπάτι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τον ΠΑΟΚ; Το SDNA ανοίγει τον φάκελο με τα πιθανά σενάρια και εστιάζει στις ημερομηνίες - ορόσημο του καλοκαιριού.

Το ευρωπαϊκό καλοκαίρι του ΠΑΟΚ διαμορφώνεται ήδη σε ένα σύνθετο παζλ, με αρκετές παραμέτρους να παραμένουν ανοιχτές, αλλά και συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα. Τη δεδομένη στιγμή, οι Θεσσαλονικείς είναι εκτός της εξίσωσης του πρωταθλήματος και, όπως όλα δείχνουν, θα βρεθούν στη σέντρα ξανά στα τέλη Ιουλίου.

Η πρώτη κομβική ημερομηνία είναι η 17η Ιουνίου, όταν θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό γύρο όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι αναμετρήσεις της συγκεκριμένης φάσης έχουν ήδη οριστεί: το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί το διάστημα 21/22/23 Ιουλίου, ενώ οι ρεβάνς ακολουθούν στις 28/29/30 του ίδιου μήνα..

Γιατί παίζει τα ρέστα του για την 2η θέση

Ο ΠΑΟΚ παίζει ουσιαστικά τα… ρέστα του για τη 2η θέση, γιατί συνθέτει ένα εντελώς διαφορετικό ευρωπαϊκό σενάριο. Τα δύο ματς με τον Ολυμπιακό, στις 3 Μαΐου στην Τούμπα και μία εβδομάδα αργότερα στο Φάληρο, λειτουργούν σαν τελικοί. Αν οι Θεσσαλονικείς καταφέρουν να προσπεράσουν τους Πειραιώτες, τότε κερδίζουν το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Εκεί, όμως, αρχίζουν τα δύσκολα. Το συγκεκριμένο μονοπάτι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, με πιθανούς αντιπάλους όπως η Μπόντο Γκλιμτ, η Φενερμπαχτσέ, η Ρέιντζερς, ενώ στη συνέχεια περιμένουν ομάδες επιπέδου Κλαμπ Μπριζ και Λιλ.

Κι όμως, μέσα σε αυτή τη «φωτιά» υπάρχει και ένα τεράστιο κίνητρο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει τον 2ο προκριματικό του Champions League, τότε εξασφαλίζει από πολύ νωρίς την παρουσία του στη League Phase του Europa League, «κλειδώνοντας» την ευρωπαϊκή συνέχεια.

Τι σημαίνει η 3η θέση

Με τα σημερινά δεδομένα, η 3η θέση οδηγεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε αντίθεση με το μονοπάτι του Champions League, εδώ ο βαθμός δυσκολίας στην εκκίνηση είναι σαφώς χαμηλότερος καθώς δεν υπάρχουν από νωρίς τα πολύ μεγάλα ονόματα και ο ΠΑΟΚ μπαίνει ως φαβορί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δικέφαλος θα είναι ισχυρός στις κληρώσεις, τουλάχιστον μέχρι και τα πλέι οφ, κάτι που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης. Στην πράξη, χρειάζεται δύο επιτυχημένες σειρές για να εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Και το χειρότερο δυνατό σενάριο είναι αυτό της 4ης θέσης, καταλήγοντας με το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό του Conference League. Σ' αυτή την περίπτωση, οι ασπρόμαυροι θα χρειαστούν την υπέρβαση, με 3/3 προκρίσεις, προκειμένου να βρεθούν στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης.

Ο αστερίσκος με την Άστον Βίλα και οι... δεύτερες θέσεις

Υπάρχει πράγματι ένα σενάριο που μοιάζει… τραβηγμένο, αλλά δεν είναι εκτός πραγματικότητας για τον ΠΑΟΚ. Όλα ξεκινούν από την Άστον Βίλα. Αν οι Άγγλοι κατακτήσουν το Europa League, τότε ενεργοποιείται μια αλυσιδωτή αλλαγή στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών του UEFA Champions League. Σε αυτή την περίπτωση, οι δύο ομάδες του 2ου προκριματικού με τον υψηλότερο ευρωπαϊκό συντελεστή δεν θα παίξουν καν σε αυτόν τον γύρο, θα περάσουν απευθείας στον 3ο προκριματικό.

Στο σενάριο αυτό, ακόμα και να μην τα καταφέρουν οι ασπρόμαυροι στον 3ο προκριματικό, θα μπουν απευθείας στη League Phase του Europa League.

Τι χρειάζεται όμως ο ΠΑΟΚ προκειμένου να είναι εκ των ομάδων με τους δύο κορυφαίους συντελεστές; Αρχικά, να βγει ο ίδιος 2ος στο πρωτάθλημα, η Άστον Βίλα να πάρει το Europa League και δύο ακόμα συνδυασμούς.

Η Τραμπζονσπόρ να προσπεράσει τη Φενερμπαχτσέ στην Τουρκία και να τερματίσει δεύτερη, ενώ και στη Σκωτία, οι Θεσσαλονικείς επιθυμούν να μην βγει δεύτερη η Ρέιντζερς.

Αν «κουμπώσουν» όλα αυτά, τότε ο ΠΑΟΚ μαζί με την Μπόντο Γκλιμτ θα είναι οι δύο ομάδες με τον υψηλότερο συντελεστή στον 2ο προκριματικό και θα περάσουν απευθείας στον 3ο.

