Επίσκεψη του συλλόγου «Αναγέννηση» στην Λεωφόρο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια ακόμα όμορφη δράση, ανοίγοντας τις πόρτες της Λεωφόρου για να υποδεχθεί τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αναγέννηση».

«Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, το Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης άνοιξε τις πόρτες του για να υποδεχθεί τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αναγέννηση», σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους του γηπέδου και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο ιστορικά σημεία του ελληνικού αθλητισμού. Η εμπειρία της περιήγησης έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον του ποδοσφαίρου, να δουν τις εγκαταστάσεις και να αποκτήσουν μια πιο άμεση εικόνα της καθημερινότητας ενός αθλητικού χώρου.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)».