Τα εισιτήρια για το φιλικό της Εθνικής στη Σουηδία

Στη διάθεση των φίλων της Γαλανόλευκης τα εισιτήρια για το εκτός έδρας φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται η έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον εκτός έδρας φιλικό αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την Σουηδία, που θα διεξαχθεί στις 04/06/2026 στις 19:00 τοπική ώρα στην Strawberry Arena, στην Solna της Στοκχόλμης.

Τα εισιτήρια διατίθενται από το κανάλι πώλησης AXS platform - 1st class & away sector μέχρις εξαντλήσεώς τους (καταληκτική ημερομηνία 28/05/2026).

Διευκρινίσεις/οδηγίες:

Μόλις αγοράσετε τα εισιτήριά σας, θα παραδοθούν στην εφαρμογή Stockholm Live. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε την εφαρμογή για να ανακτήσετε και να διαχειριστείτε τα πλήρως ψηφιακά σας εισιτήρια. Συνεπώς θα πρέπει να:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Stockholm Live.

2. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας AXS για να δείτε τα εισιτήριά σας. Χρησιμοποιήστε την ίδια διεύθυνση email και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά του εισιτηρίου σας.

3. Μεταβείτε στα «Εισιτήρια», επιλέξετε την εκδήλωση (αγώνα) και κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή εισιτηρίου».

Στην τιμή εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πίνακας τιμών: