«Φουλάρει» για Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ - Παραμένουν εκτός τέσσερις

Φουλ της τακτικής στον ΠΑΟΚ ενόψει Ολυμπιακού (3/5 19:00), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να σχεδιάζει τα πλάνα του χωρίς τους τέσσερις τραυματίες.

Με πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και την ύστατη προσπάθεια του Δικεφάλου για τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Η Πέμπτη (30.04) ήταν μέρα τακτικής, με τους παίκτες να δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού μέσα από ασκησεις, έπαιξαν παιχνίδι τέσσερις μικρές εστίες, ενώ στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό διπλό.

Όσον αφορά το μέτωπο των τραυματιών, οι Γιώργος Γιακουμάκης , Κίριλ Ντεσπόντοφ , Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά συνέχισαν με θεραπεία, ενώ αύριο Παρασκευή (01/05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00