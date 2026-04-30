Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν υπάρχουν επαφές με τον Μουρίνιο, σύμφωνα με το Sky Sports

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sports, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει σε καμία επαφή με τον Ζοζέ Μουρίνιο για πιθανή επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας.

Τις τελευταίες ημέρες οργιάζουν οι φήμες που συνδέουν τον Πορτογάλο τεχνικό με τη «Βασίλισσα», ωστόσο το βρετανικό μέσο βάζει «φρένο» στα σενάρια αυτά, αναφέροντας πως δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.



Η Ρεάλ αναζητά τον κατάλληλο προπονητή για την επόμενη ημέρα, με τον Μουρίνιο να παραμένει ένα από τα ονόματα που απασχολούν τη διοίκηση. Παρόμοιες αναφορές έχουν κάνει επίσης ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και το Athletic.

Παρά την απουσία επαφών μέχρι στιγμής, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις στο μέλλον, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός θεωρείται από τον Φλορεντίνο Πέρεθ μια ισχυρή επιλογή.

Στη λίστα της Ρεάλ έχουν επίσης ακουστεί ονόματα όπως των Ντιντιέ Ντεσάν, Γιούργκεν Κλοπ και Λιονέλ Σκαλόνι, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Μουρίνιο δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Μπενφίκα έως το 2027