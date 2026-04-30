Πλήγμα στη Ρεάλ με τον Ταβάρες - Χάνει τα υπόλοιπα ματς των play offs

Ο Εντι Ταβάρες τραυματίστηκε χθες και είναι κάτι παραπάνω από πιθανό να μη προλάβει κανένα από τα υπόλοιπα ματς των play offs της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χάποελ.

Ανησυχητικά είναι τα νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον τραυματισμό του Έντι Ταβάρες. Μετά από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο 34χρονος σέντερ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό ματς με τη Χάποελ, επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη του έσω πλάγιου συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο.

Στη Ρεάλ τονίζουν ότι η κατάστασή του θα αξιολογείται, ωστόσο πηγές του BasketNews αναφέρουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες και έτσι να χάσει τη συνέχεια των play offs.

Ο Ταβάρες τραυματίστηκε στις αρχές του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ διεκδίκησε ένα ριμπάουντ. Αφού πήρε την μπάλα, προσγειώθηκε στο παρκέ άτσαλα και αμέσως έπιασε το αριστερό του γόνατο.

Αν και προσπάθησε να συνεχίσει για ένα μικρό διάστημα, τελικά ο σέντερ της Ρεάλ βγήκε εκτός παιχνιδιού και τελικά κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν Ρεάλ και Παναθηναϊκός περάσουν στο Final 4 της Αθήνας, τότε θα συναντηθούν στον ημιτελικό.

