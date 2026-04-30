Λεβαδειακός: Ούτε να... ακούσει στις νέες φήμες για Τσάπρα

Τα ποσά που ακούγονται για ακόμα μία φορά για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, απέχουν πολύ από τις απαιτήσεις του Λεβαδειακού.

Νέα δημοσιεύματα βλέπουν το φως για τον δεξιό μπακ των Βοιωτών, ο οποίος πραγματοποιεί σεζόν... καριέρας και πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2030.

Ο Λεβαδειακός έχει θέσει δικαιολογημένα ψηλά τον πήχη των απαιτήσεών του για τον κορυφαίο σε ασίστ (10) στη φετινή Super League και παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για την απόκτησή του, δεν έχει ικανοποιηθεί από καμία πρόταση που έλαβε έως τώρα.

Μάλιστα τα ποσά που βλέπουν ξανά το φως της δημοσιότητας, έχουν ήδη απορριφθεί από τους Βοιωτούς σε προσφορές που δέχτηκαν το προηγούμενο διάστημα και δεν προσεγγίζουν επουδενί τα "θέλω" τους.