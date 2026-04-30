Παναθηναϊκός: Έβγαλε όλο το πρόγραμμα ο Ζαρουρί

Οι «πράσινοι» συνέχισαν την προετοιμασία τους για το ματς με την ΑΕΚ με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί, με τα καλά νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ να προέρχονται από τον Ανάς Ζαρουρί, που έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας του.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα των play offs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική, συνέχισαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Σε όλο το πρόγραμμα μπήκε ο Ζαρουρί.

Ατομικό έκανε ο Κάτρης και θεραπεία ακολούθησαν οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».