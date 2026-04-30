Ολυμπιακός: «Το πρώτο βήμα έγινε, πάμε δυνατά για το 2-0»

O Oλυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του ενόψει του Game 2 των play-offs με αντίπαλο τη Μονακό (21:00, 30/4).

Ο Ολυμπιακός έκανε το βράδυ της Τρίτης (28/4) το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final-4, κέρδισε εύκολα την Μονακό στο κατάμεστο ΣΕΦ και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν σήμερα να κάνουν το 2-0 για να βρεθούν μια ανάσα από το Final-4 του ΟΑΚΑ.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα στον κόσμο ενόψει του Game 2, καλώντας τους φιλάθλους των Πειραιωτών να φορέσουν όλοι... κόκκινα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ολυμπιακός:

«Το πρώτο βήμα έγινε!



Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ με το ίδιο πάθος για το επόμενο!



Φροντίζουμε για την έγκαιρη προσέλευσή μας στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.



Δίνουμε ώθηση στην ομάδα με τη φωνή μας.



Την στηρίζουμε με πάθος, χωρίς υβριστικά συνθήματα



Και φυσικά… ντυνόμαστε ΟΛΟΙ στα κόκκινα



Η δύναμή μας είστε εσείς. Πάμε δυνατά για το 2-0!»