Ο επίσημος οδηγός του Final-4 του Conference Cup: Η γιορτή του πόλο στο Ρέστειο!

Η ευρωπαϊκή «γιορτή» του πόλο στο Ρέστειο Κολυμβητήριο πλησιάζει.

O κάτοχος του Challenger Cup το 2023 Απόλλων Σμύρνης, ο Πανιώνιος με τις συμμετοχές σε δυο Τελικούς LEN Trophy (2009 και 2011), η κάτοχος του Champions League και ευρωπαϊκού Super Cup το 2004 ουγγρική Χόνβεντ και η ανερχόμενη ιταλική Ντε Άκερ Μπολόνια είναι έτοιμες να διεκδικήσουν το 1ο τρόπαιο του Conference Cup!

Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης, ως οικοδεσπότης, φιλοξενεί στο Ρέστειο το διήμερο 2-3 Μαΐου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, το Final 4 της νεοσύστατης διοργάνωσης της European Aquatics με τις τέσσερις ομάδες να είναι έτοιμες να… λάμψουν.

Αυτό θα είναι το ιστορικό πρώτο – σε επίπεδο Ανδρών – Final 4 ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, που θα γίνει στη χώρα μας με τον Απόλλωνα Σμύρνης να δημιουργεί έναν ηλεκτρονικό πολυσέλιδο οδηγό τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, ώστε να… μάθεις όλα όσα χρειάζονται!

Ξεφυλλίζοντας, πατώντας ΕΔΩ, το Flipbook της διοργάνωσης, μπορεί κάποιος να δει τα ρόστερ των ομάδων με φωτογραφίες, θέσεις και ηλικία των αθλητών, των προπονητών και μελών των επιτελείων των τεσσάρων φιλασίστ, την πορεία τους στο «δρόμο» προς το Final 4, όπως και το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλου αλλά και του προέδρου της ΚΟΕ, Κυριάκου Γιαννόπουλου.

Τη σημειολογία του κοινού τόπου συνάντησης των δύο ιστορικών ομάδων από τη Σμύρνη Απόλλωνα και Πανιωνίου, σε ένα Δήμο με βαθιές προσφυγικές ρίζες, όπως το Παλαιό Φάληρο, αλλά και τη γνωστοποίηση της τηλεοπτικής κάλυψης του σπουδαίου αυτού αθλητικού γεγονότος από την ΕΡΤ.

Εκτός του Flipbook, μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τον οδηγό του European Aquatics Conference Cup Final 4 σε μορφή PDF πατώντας σε αυτόν τον σύνδεσμο Final4_2026_Guide, ενώ παρακάτω σας παραθέτουμε και σε μορφή φωτογραφιών όλο το Bulletin της διοργάνωσης!