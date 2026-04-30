Ξεκάθαροι "Πάνθηρες": «Σοβαρές κινήσεις για την άνοδο, αλλιώς απέναντι στη διοίκηση»

Οι οργανωμένοι φίλοι του Πανιωνίου έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στη διοίκηση του Κώστα Ρούπτσου με αφορμή την απολογιστική συνέντευξη Τύπου, ενώ θα επιδιώξουν συνάντηση με το τμήμα μπάσκετ που υποβιβάστηκε στην Elite League.

Η ανακοίνωση των «Πανθήρων» που ενοχλήθηκαν επειδή η λέξη «Άνοδος» δεν ειπώθηκε:

«Η χρονιά που τελείωσε για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. μας άφησε πικραμένους και απογοητευμένους, αφού



ο στόχος της ανόδου δεν επετεύχθη. Η ομάδα θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν στη Β’ εθνική, μένοντας έτσι για 7η χρονιά μακριά από εκεί που ανήκει.



Ο κόσμος, όλα αυτά τα χρόνια, στήριξε παντού την ομάδα, σε κάθε λογής γήπεδα



Αυτό δεν το αναφέρουμε για να το παίξουμε ήρωες. Η ανιδιοτελής αγάπη μας προς τον Σύλλογο είναι αδιαμφισβήτητη όλα αυτά τα χρόνια. Το επισημαίνουμε ωστόσο, καθώς αν κάποιος πρέπει να αγαπήσει τον Σύλλογο πρόεδρε, τότε σίγουρα αυτοί δεν είμαστε εμείς. Ατάκες και ονειροπόλα σχέδια που ακούστηκαν στις 21 Απριλίου είναι πάρα πολύ ωραία, σε δεύτερο χρόνο. Διότι η λέξη Άνοδος δεν αναφέρθηκε πουθενά.



Θα κάνουμε μια αναφορά για να τελειώνει η καραμέλα για το αν φύγει η διοίκηση…



Οταν η ομάδα έπεσε στη Γ’ εθνική ήμασταν εκεί, στις επαρχίες, στην Κρήτη, στα χωριά, όπου χρειάστηκε χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο από μακρυά. Και πάντα εκεί θα είμαστε.



Γιατί πάνω απ’ όλα είναι ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ουδείς αναντικατάστατος!



Στο δια ταύτα και για να μην μακρηγορούμε. Αν μέχρι τέλος Μαΐου δεν έχουν γίνει ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, που να δείχνουν πως η ομάδα θα ανέβει τότε, εμείς ως Panthers Club θα είμαστε απέναντι στη διοίκηση.



Μην αφήσετε άλλο χρόνο να πάει στα σκουπίδια.



ΥΓ 1: Τις επόμενες ημέρες θα γίνει συνάντηση με την διοίκηση του μπάσκετ και τα στελέχη της



ΥΓ 2: το Σάββατο στις 20:00 κλαμπ».