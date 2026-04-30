Μαρτίνεθ: «Σύλλογος "γίγαντας" ο Παναθηναϊκός, φτιαγμένος να κατακτήσει την Εuroleague»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε δηλώσεις του πριν από το Game 2 της σειράς της Βαλένθια κόντρα στον Παναθηναϊκό στάθηκε στην ποιότητα και μέγεθος του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το πλεονέκτημα έδρας γίνεται καθοριστικό αν η σειρά φτάσει σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε πολλές παρόμοιες καταστάσεις, και δεν νομίζω ότι αυτό θα τους επηρεάσει.



Προτιμάμε να παίζουμε στην έδρα μας, αλλά μπορούμε επίσης να χάσουμε στην έδρα μας, όπως έχουμε ήδη χάσει μερικά παιχνίδια φέτος. Δεν νιώθουμε ανίκητοι εντός έδρας, όπως ακριβώς δεν νιώθουμε ηττημένοι εκ των προτέρων όταν παίζουμε εκτός έδρας με οποιονδήποτε. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους.



Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε έναν γίγαντα όπως ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα που είναι φτιαγμένη για να κερδίζει. Όχι μόνο για να κερδίσει αυτή τη σειρά των playoffs, αλλά ολόκληρη τη διοργάνωση.



Εμείς, από την άλλη πλευρά, είμαστε πολύ πιο μετριόφρονες στους στόχους μας, αλλά θέλουμε να ανταγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο. Βλέπω ότι τα παιδιά έχουν κίνητρο, ανυπομονούν, και υποθέτω ότι το ίδιο ισχύει και για εκείνους, γιατί αυτό είναι ένα πολύ συναρπαστικό σενάριο για όλους τους αθλητές. Είναι στο χέρι μας να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, έχοντας επίγνωση του βάρους της αποστολής μας, αλλά και να πιστέψουμε στις πιθανότητές μας».