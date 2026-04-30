Ο Ντρίσα Καμαρά («συνδέεται» με τον Παναθηναϊκό) ανεβάζει… μετοχή στην Τουρκία

To SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον 24χρονο χαφ της Γκαζιαντέπ που κυκλοφόρησε (μέσω Ιταλίας) στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Τριφυλλιού.

Ο 24χρονος χαφ, Ντρίσα Καμαρά που αγωνίζεται στην Γκαζιαντέπ, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα βρίσκεται στη λίστα (και) του Παναθηναϊκού εν όψει καλοκαιριού.

Η αναφορά του «Tuttomercatoweb» εντάσσει το Τριφύλλι στο γκρουπ των ομάδων που έχουν ξεχωρίσει τον Ιβοριανό μέσο σε μια περίοδο που ο ίδιος πραγματοποιεί την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του στην Τουρκία.

Με 27 συμμετοχές, 3 γκολ και 9 ασίστ, ο Ιβοριανός χαφ έχει εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της Γκαζιαντέπ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων, όπως οι Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ.

Το προφίλ

Αναφορικά με την αγωνιστική ταυτότητά του, τα τουρκικά και ιταλικά media κάνουν λόγο για έναν μέσο με έντονη παρουσία στο επιθετικό τρίτο, ικανό στο ένας εναντίον ενός και ιδιαίτερα δημιουργικό για τη θέση του.

Διαθέτει box-to-box στοιχεία, ένταση στο παιχνίδι, ικανότητα στη δημιουργία και συμβολή στο σκοράρισμα.

Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του τουρκικού πρωταθλήματος σε επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ χαρακτηρίζεται ως «σταθερός βασικός» και «καθοριστικός» σε κομβικά παιχνίδια της ομάδας του.

Το…σχολείο της Πάρμα και η αποχώρηση

Προϊόν των ακαδημιών της Πάρμα, μέτρησε 71 συμμετοχές με 7 γκολ και 3 ασίστ στην πρώτη ομάδα. Το περασμένο καλοκαίρι πήρε την απόφαση να αποχωρήσει, αναζητώντας ένα νέο περιβάλλον που θα του προσφέρει περισσότερο χώρο και χρόνο συμμετοχής.

«Ήθελα μια νέα εμπειρία, δεν ήταν εύκολο να φύγω, γιατί η Πάρμα ήταν το σπίτι μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά μετά την αποχώρησή του, επιβεβαιώνοντας πως η επιλογή της Τουρκίας δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος ενός πλάνου εξέλιξης.

Στόχος του είναι να καθιερωθεί σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσει θέση στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η επιλογή της Γκαζιαντέπ φαίνεται πως τον δικαιώνει απόλυτα. Με σταθερή παρουσία στο αρχικό σχήμα και σημαντική συνεισφορά τόσο στο δημιουργικό,όσο και στο εκτελεστικό κομμάτι, ο Καμαρά έχει ήδη μπει στο «ραντάρ» αρκετών ομάδων, όχι μόνο από την Τουρκία αλλά και από το εξωτερικό.

Παρεμπιπτόντως, το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν συλλόγους της Serie A, όπως η Βερόνα, η Σασουόλο και η Έμπολι.