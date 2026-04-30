Ανανέωσε μέχρι το 2031 με την Μ. Γιουνάιτεντ ο Μέινου (pics)

Ο 21χρονος διεθνής Άγγλος μέσος, Κόμπι Μέινου υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το 2031, όπως ανακοίνωσε επίσημα (30/4) ο σύλλογος.

Εντάχθηκε στην ακαδημία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2014, έχει ήδη πραγματοποιήσει 98 εμφανίσεις με τους «Κόκκινους Διαβόλους», πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας του 2024 εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.

Έπαιξε επίσης στον τελικό του Euro 2024 για την Αγγλία, αλλά η καριέρα του έκτοτε αντιμετώπισε τραυματισμούς.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν πάντα το σπίτι μου, αυτός ο πολύ ξεχωριστός σύλλογος σημαίνει τα πάντα για την οικογένειά μου», δήλωσε ο Μέινου και πρόσθεσε: «Μεγάλωσα βλέποντας τον αντίκτυπο που έχει ο σύλλογός μας στην πόλη μας και εκτιμώ την ευθύνη που συνοδεύει το να φοράς αυτή τη φανέλα».