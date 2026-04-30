Η σχετική ανακοίνωση:
«Το Δ.Σ της SUPER LEAGUE 2 κατά την συνεδρίαση του στις 30/04/26 αποφάσισε:
Τελική Επικύρωση Βαθμολογικού Πίνακα Α΄ και Β΄ Ομίλου του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Τελική Επικύρωση Βαθμολογικού Πίνακα του Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ Κ-17 SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Διεξαγωγή του τελικού αγώνα του Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ Κ-17 2025-26 στις 10 Μαίου 2026.
Έναρξη Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 στις 6-9-2026».
Η σχετική ανακοίνωση:
Επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες - Τότε ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα