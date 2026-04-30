Προφυλακίστηκε ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε Εφετείο και ΕΦΚΑ

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 89χρονος που άνοιξε πυρ κατά των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και κατά του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει για αυτό και πυροβόλησε στα πόδια, ενώ ανέφερε ότι έκανε όσα έκανε λόγω της αγανάκτησης που του προκάλεσε η μη έκδοση της σύνταξης του και η μειωτική συμπεριφορά που αντιμετώπισε.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα.

Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, δεδομένου του ιστορικού του και της προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Με την προφυλάκισή του μπορεί να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

«Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα, αποφάσισα να πάω» φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος.

Ο ίδιος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι τροποποίησε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να χωρά κάτω από την καμπαρντίνα του και να μπορεί να τη μεταφέρει χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της επιθεσης κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια από Ρομά στην περιοχή της Καλαμάτας.

Το γεγονός ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα χρόνια πριν, σε συνδυασμό με τον τρόπο που τα είχε μετασκευάσει, εκτιμάται από τους αστυνομικούς ως ένδειξη ότι ο 89χρονος σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση, την οποία υλοποίησε προχθές (28/4). Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι σήμερα το απόγευμα με πλοίο της γραμμής προς Ανκόνα της Ιταλίας. Επιπλέον, ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε χθες το πρωί από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού παρέδωσε στις αρχές μια βαλίτσα και ένα σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του ο δράστης.

Πηγή: cnn.gr