Ύμνοι των Σέρβων για Βίντα: «Τρίτος στόπερ, πρώτος ηγέτης - Μόλις σταματήσει, θα γίνει μέλος του προπονητικού τιμ της ΑΕΚ»! 

Μεγάλο αφιέρωμα στον Ντομαγκόι Βίντα ο οποίος χθες ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 φιλοξενούν οι Σέρβοι.

Πιο συγκεκριμένα, μια από τις κορυφαίες ιστοσελίδες της γειτονικής χώρας, η «mozzartsport», καταγράφει με λεπτομέρειες όλα τα δεδομένα της παραμονής του Κροάτη αμυντικού στην Ένωση, ενώ αποκαλύπτει ότι η επόμενη ημέρα - μόλις σταματήσει το ποδόσφαιρο - θα τον βρει στο προπονητικό επιτελείο του Δικεφάλου.

Η «mozzartsport», έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο άρθρο-αφιέρωμα έναν πανέξυπνο τίτλο, που τα λέει όλα για τον Ντομαγκόι Βίντα: «Τρίτος στόπερ, πρώτος ηγέτης - Ο Νίκολιτς τον λατρεύει και ο πρόεδρος του δίνει νέο συμβόλαιο στα γενέθλιά του», αναφέρουν οι Σέρβοι και προσθέτουν: «Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε τον Βίντα χαρούμενο άνθρωπο ακόμα και όταν δεν παίζει. Και δεν παίζει τακτικά. Είναι κυρίως στον πάγκο, μερικές φορές μπαίνει ως αλλαγή, ενώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που ξεκίνησε σε παιχνίδια όταν οι ρυθμοί ήταν απαιτητικοί για την ΑΕΚ, με δύο αγώνες την ίδια εβδομάδα.

Ο Σέρβος προπονητής ήξερε πώς να τον προσεγγίσει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Αυτή η ειλικρινής σχέση μεταξύ προπονητή και ποδοσφαιριστή φαίνεται καλύτερα σε καταστάσεις όπου η ΑΕΚ πετυχαίνει κάποιο γκολ και ο Ντομαγκόι μπαίνει μέσα στο γήπεδο για να πανηγυρίσει με τους βασικούς. Χωρίς εγωισμούς και δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό στα 37α γενέθλιά του, του δόθηκε νέο συμβόλαιο. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Μάριος Ηλιόπουλος, τον κάλεσε στο γραφείο και του ανανέωσε το συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ο Βίντα, δεν είναι απλώς ένας παίκτης για την ΑΕΚ, ένας από τους πολλούς. Είναι ο πιο ισχυρός στα αποδυτήρια της όταν χρειάζεται να φωνάξει, και ο πιο άμεσος όταν χρειάζεται να επιστήσει την προσοχή σε αδυναμίες.

Άλλωστε, είναι και ο πιο έμπειρος, γι' αυτό και ο λόγος του είναι σεβαστός. Ακόμα και αν δεν είναι η πρώτη επιλογή, με τους Μουκουντί-Ρέλβας να έχουν το πλεονέκτημα της ενδεκάδας, οι ηγετικές ικανότητες δεν διδάσκονται. Με αυτές ο Ντομαγκόι Βίντα κρατάει την υπόλοιπη ομάδα ενωμένη και βοηθάει τον Νίκολιτς, κάτι που είναι μόνο ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους ο προπονητής τον λατρεύει. Και το ίδιο κάνει και ο Κροάτης. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η σαφής κατανομή ρόλων, που παρουσιάστηκαν ακόμη και πριν από την έναρξη της σεζόν, έχουν οδηγήσει τον Βίντα να εκτιμάται ακόμη περισσότερο, επειδή έχει αποδειχθεί ένας πραγματικός στρατιώτης της ομάδας...

Ο Βίντα μεταγράφηκε στην ΑΕΚ το 2022 μετά τη θητεία του στην Μπεσίκτας και συμμετείχε στην κατάκτηση του νταμπλ. Σύμφωνα με ενδείξεις, μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, αναμένεται να ξεκινήσει την προπονητική του πορεία στην AEK, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Για τους Μίγιατ Γκατσίνοβιτς - Μάρκο Γκρούγιτς, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν στο τέλος της σεζόν, δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες πληροφορίες για την κατάστασή τους», καταλήγουν οι Σέρβοι.