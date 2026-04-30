Άρης Betsson: Παραμένει εκτός ο Χάρελ, δεν προπονήθηκε ο Φόρεστερ

Με προπονήσεις συνεχίζει ο Άρης Betsson περιμένοντας το πρώτο παιχνίδι των playoffs απέναντι στην ΑΕΚ στις 13 Μαΐου.

Μετά από ένα τριήμερο ρεπό, οι κιτρινόμαυροι επέστρεψαν την Τετάρτη στις προπονήσεις, όμως τόσο χθες, όσο και σήμερα ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μέτρησε δύο απουσίες. Συγκεκριμένα, ο Ρόνι Χάρελ με πρόβλημα στον αριστερό αντίχειρα (κάκωση) και ο Τζέικ Φόρεστερ (ενοχλήσεις στη μέση) έμειναν εκτός προγράμματος, συνεχίζοντας την αποθεραπεία τους.

Η μεγάλη διακοπή που προκύπτει για τον Άρη δίνει τη δυνατότητα στους τραυματίες να αναρρώσουν, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση για κάποιο φιλικό παιχνίδι. Οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Κροάτη τεχνικού, με τον Στέλιο Πουλιανίτη να έχει αφαιρέσει τον ειδικό νάρθηκα που φορούσε στο μικρό δάχτυλο του αριστερού του χεριού.