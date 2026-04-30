Στεφανίδης: «Έχουμε μεγάλη "πείνα" για να συνεχίσουμε τη φετινή καλή πορεία μας»

O assistant coach του Περιστερίου, Χριστόφορος Στεφανίδης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για το επερχόμενο (03/05) εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τα play-offs της Greek Basketball League.

Αναλυτικά είπε:

Για το game 1 με τον ΠΑΟΚ και κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σχετικά με τα προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια: «Οι παίκτες πλέον γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Γνωρίζουμε τι κάνει ο ΠΑΟΚ και εκείνος επίσης μάς γνωρίζει πολύ καλά. Προσαρμογές μπορούν να γίνουν και εκπλήξεις μπορούν να προκύψουν μέσα από τους αγώνες. Εσύ σκέφτεσαι κάτι πριν το παιχνίδι και αναλόγως πώς θα πάει μπορείς να προσαρμοστείς και να αλλάξεις, για παράδειγμα, μια άμυνα ή κάτι που δε θα σου βγει σωστά. Δε θα έλεγα ακριβώς ότι έχουμε δεύτερο και τρίτο πλάνο, αλλά οπωσδήποτε θα έχουμε εναλλακτικές στο μυαλό μας και, μάλιστα, πολλές. Είναι κάποια πράγματα που μπορείς να τα ελέγξεις πριν το ματς, όπως η ενέργεια που μπορείς να έχεις, η διάθεση, το πώς περιμένεις να αντιδράσει ο αντίπαλος. Εκεί πρέπει να είσαι πάντα παρών, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και πρέπει να υπάρχει σε κάθε ματς. Αν κάτι δε μας πάει καλά, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα έτσι ώστε να είμαστε πιο απειλητικοί μέσα στο Παλατάκι. Και στα δύο προηγούμενα ματς που παίξαμε εκεί δεν ήμασταν κοντά στην νίκη, οπότε πρέπει να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι ώστε να είμαστε σταθεροί».

Για το πώς περιμένει τον ΠΑΟΚ στη αναμέτρηση μετά και την απώλεια του FIBA Europe Cup: «Αυτό εξαρτάται απ’ το πώς θα “μεταφράσει” ο ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο ματς και το αποτέλεσμά του. Μπορεί να είχε πάρει το τρόπαιο και να βρισκόταν σε μια κατάσταση τρομερής ευφορίας, να είχε το μυαλό του στο τρόπαιο και να προσέγγιζε διαφορετικά το μεταξύ μας παιχνίδι. Με αυτήν την ήττα μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει σαν μια μεγάλη απογοήτευση, αλλά να το δει σαν κίνητρο του ότι έχει μπροστά του το μεγάλο στόχο να πάει καλά στα play-offs του πρωταθλήματος. Όχι ακριβώς σαν εξιλέωση, αλλά τουλάχιστον σαν έναν τρόπο να βελτιώσει την εικόνα της ήδη πολύ καλής χρόνιας που κάνει έως τώρα».

Για τη διαφορά της πίεσης που έχει το Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ στα play-offs της GBL: «Εμείς ήμασταν μια ομάδα που ξεκίνησε με πολύ διαφορετικούς στόχους, αλλά με τη δουλειά και τη μεγάλη προσπάθεια των παικτών και όλων των ανθρώπων γύρω καταφέραμε να μη μπλέξουμε με σενάρια υποβιβασμού. Γρήγορα κατοχυρώσαμε τα play-offs και κοιτάξαμε το κάτι παραπάνω. Κάποια στιγμή φάνηκε πως μπορούσαμε να “αγγίξουμε” μέχρι και την 4η θέση. Δεν έχουμε την ίδια πίεση με τον ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε μεγάλη “πείνα” για να συνεχίσουμε αυτήν την καλή πορεία. Κανένας εδώ δεν είναι ευχαριστημένος, πρώτοι απ’ όλους η διοίκηση και ο προπονητής και έπειτα οι υπόλοιποι. Θέλουμε το κάτι παραπάνω. Μπορούμε, αν βγάλουμε τον καλό μας εαυτό, να αναδείξουμε τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ. Ένα πρόβλημα που ίσως να έχει ο ΠΑΟΚ είναι ότι μπορεί να έχει αρκετή πίεση για να προχωρήσει στην τετράδα. Αυτό θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σαν δικό μας εφόδιο».

Για το αν η μπασκετική υγεία που βγάζει το Περιστέρι στο παρκέ είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της φετινής σεζόν: «Ναι, είναι. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εμείς οι ίδιοι περιμέναμε πως θα είναι τόσο καλή σεζόν, ότι η ομάδα θα κάνει 14 νίκες και στον 2ο γύρο θα χάσει μόνο από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Μύκονο. Ουσιαστικά, τερμάτισε 2η στον 2ο γύρο, αν φτιάχναμε μια μικρή τέτοια βαθμολογία. Κυρίως είναι ο τρόπος που έπαιζε. Ήθελε πάρα πολύ να διακριθεί, οι παίκτες ήταν… άγνωστοι, όχι μόνο στο κοινό αλλά και μεταξύ τους, με έναν καινούργιο προπονητή και staff, με όποιο ρίσκο εμπεριέχει αυτό. Υπήρχε πάρα πολλή δουλειά, υπήρχε ένστικτο απ’ τον ίδιο τον προπονητή, φτιάχνοντας και την ομάδα και το staff. Κάλεσε τρεις ανθρώπους μαζί τους που είναι εντελώς διαφορετικοί και άγνωστοι μεταξύ τους και γρήγορα μάς έκανε ομάδα. Ταυτόχρονα, γίναμε ομάδα και εντός γηπέδου. Με τη βοήθεια και της διοίκησης, που, εκτός από φερέγγυα και υγιής, είναι ψύχραιμη σε όλες τις περιπτώσεις. Περάσαμε και έναν δύσκολο μήνα, στον οποίο κάναμε επτά σερί ήττες, έχοντας και δύσκολο πρόγραμμα. Το πιο σημαντικό κομμάτι και αυτό που με έκανε να καταλάβω πως θα πετύχουμε είναι ότι σε εκείνο το σημείο δεν άλλαξε ούτε η προσέγγιση ούτε ο τρόπος δουλείας. Φυσικά υπήρξε προβληματισμός απ’ τη μεριά μας για το πώς θα κάνουμε ξανά την ομάδα νικήτρια, αλλά υπήρχε σταθερότητα και κανένας πανικός. Γι’ αυτό κάναμε και αυτόν τον 2ο γύρο, που ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Θεωρώ ότι “χτίστηκε” αυτό μέσα από το κομμάτι εκείνου του δύσκολου μήνα».

Για την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup: «Το γήπεδο της Μπιλμπάο είναι ένα πολύ δύσκολο γήπεδο για να παίξεις. Εμείς πήγαμε εκεί και βρεθήκαμε 18 πόντους πίσω κάποια στιγμή, δεν ήταν κάτι εύκολο να γυρίσει το ματς. Προφανώς έπαιξε ρόλο το ότι ήταν 1η αγωνιστική των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οπότε και δεν είχαν βρει ακόμα τον “τρελό” ρυθμό που μπορούν να δημιουργήσουν. Είδαμε πάλι να αλλάζουν την πεντάδα τους απ’ την αρχή, προσπάθησαν να κρατήσουν πολύ ψηλό τον αγωνιστικό ρυθμό. Η Μπιλμπάο παίζει σύγχρονο μπάσκετ, με παίκτες να μην παίζουν πολλά λεπτά. Στο 2ο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στο physicality, την ένταση και τα κορμιά που έπεφταν πάνω στη μπάλα και στις φάσεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα και ένταση. Εκεί κάπως έφυγε το ματς απ’ τα χέρια του. Ήταν πολύ επιθετικοί στη μπάλα και, ταυτόχρονα με την καλή σχετικά επιθετική μέρα που βρέθηκαν, αλλά και το ότι έβαλαν τον κόσμο τους στην εξίσωση, κατάφεραν να κερδίσουν με το πολυπόθητο +7, αφού νίκησαν με 15, και να πάρουν το τρόπαιο».