Ο μάνατζερ του Βίντα στο SDNA: «Με αυτή την ανανέωση, γίνεται ένας από τους θρύλους της ΑΕΚ»

O Βόσνιος ατζέντης, Νέρμιν Τσένγκιτς, σχολιάζει το νέο συμβόλαιο του Κροάτη στόπερ με την Ένωση, το παρασκήνιο της συμφωνίας, τις «σειρήνες» από ομάδες εκτός Ελλάδας και τη σχέση εμπιστοσύνης του πολύπειρου παίκτη με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ντομαγκόι Βίντα… 2027 στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης στόπερ υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας ενός χρόνου με την Ένωση, με το SDNA να δείχνει νωρίτερα το…δρόμο της νέας συμφωνίας.

Για το πώς οδηγήθηκαν οι δύο πλευρές στο deal, μίλησε στο SDNA ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, Νέρμιν Τσένγκιτς, ο οποίος στάθηκε στο κλίμα αμοιβαίου σεβασμού που υπήρξε από την πρώτη στιγμή:

«Είναι πολύ χαρούμενος που ο σύλλογος έδειξε τόσο μεγάλο σεβασμό για όλα όσα έχει προσφέρει στο παρελθόν. Όταν υπάρχει μεγάλος σεβασμός και αγάπη και από τις δύο πλευρές, μια συμφωνία έρχεται πολύ γρήγορα».

Ο Βόσνιος ατζέντης σημείωσε το υπαρκτό ενδιαφέρον από το εξωτερικό το προηγούμενο διάστημα, κάτι που δεν επηρέασε την επιθυμία του παίκτη να παραμείνει στην Ένωση:

«Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν ομάδες από το Κατάρ και το Ντουμπάι που ρώτησαν για την κατάσταση του Βίντα, όμως εκείνος δεν ήθελε καν να συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο, γιατί ήξερε ότι θα παραμείνει στην ΑΕΚ».

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο που έχει ο πολύπειρος παίκτης στα αποδυτήρια, αλλά και στην εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπό του ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς:

«Πιστεύω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι πολύ ευχαριστημένος με τον Βίντα σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο για όσα προσφέρει στο γήπεδο, αλλά και για τον ρόλο του μέσα και έξω από τα αποδυτήρια».

Τέλος, ο Τσένγκιτς υπογράμμισε τη σημασία της ανανέωσης, δίνοντας και μια πιο… ιστορική διάσταση στην παραμονή του Κροάτη στόπερ:

«Με αυτή την ανανέωση, ο Βίντα γίνεται ένας από τους θρύλους της ΑΕΚ, ειδικά αν η ομάδα κατακτήσει το πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν».