Ομάδα από τη Βοιωτία ευχαριστεί τον Μάριο Ηλιόπουλο (pic)

Η Α.Ε. Πανγεωργικός που αγωνίζεται στα τοπικά της ΕΠΣ Βοιωτίας εξέδωσε ανακοίνωση και ευχαριστεί τον Μάριο Ηλιόπουλο για την στήριξη του.

Πιο συγκεκριμένα οι Βοιωτοί, χαρακτηρίζουν τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ έναν άνθρωπο που στηρίζει εμπράκτως τον αθλητισμό καθημερινά, ενώ αποκαλύπτουν ότι τους βοήθησε προσφέροντας τους αθλητικό υλικό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Α.Ε. Πανγεωργικός:

Σε εποχές δύσκολες, όπου το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός, έχουν μπει από πολλούς σε δεύτερη μοίρα, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει μέλλον, χωρίς αυτά.

Ο αθλητισμός γίνεται υγείης, όταν υπάρχει κατανόηση, συνεργασία, στήριξη και αλληλοσεβασμός.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για αυτά τα αγαθά, που μόνο μπροστά μπορούν να πάνε, τόσο τον αθλητισμό, όσο και την χώρα μας γενικότερα.

Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ και επιτυχημένος επιχειρηματίας, που εμπράκτως στηρίζει τον αθλητισμό καθημερινά.

Ευχαριστούμε, λοιπόν, θερμά, τον κύριο Ηλιόπουλο και την AEK FC / ΠΑΕ ΑΕΚ , για την στήριξη και την μεγάλη προσφορά τους σε αθλητικό υλικό στην ομάδα μας!!!