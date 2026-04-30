Ξεκίνησε η έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Με την αντιπυρική περίοδο να αρχίζει επισήμως από αύριο, 1η Μαΐου, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ξεκινά από σήμερα, Πέμπτη (30/4) την έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Η έκδοση του χάρτη πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση και συνιστά ένα βασικό εργαλείο στον συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Με ποιον τρόπο; Συμβάλλει στην ενίσχυση της οργάνωσης, του συντονισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βάση τα όσα ορίζει το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών ΙΟΛΑΟΣ 2 (5η έκδοση)».

Έτσι, οι φορείς ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με τις περιοχές όπου για το επόμενο 24ωρο προβλέπεται αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αντίστοιχης ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα και από κοινού τυχόν συμβάντα.

Συνολικά, περιλαμβάνει πέντε επίπεδα κινδύνου, τα οποία συνεπάγονται αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και λήψη μέτρων από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Τα επίπεδα κινδύνου είναι:

Κατηγορία 1 (Πράσινο): Χαμηλός κίνδυνος

Κατηγορία 2 (Μπλε): Μέτριος κίνδυνος

Κατηγορία 3 (Κίτρινο): Υψηλός κίνδυνος

Κατηγορία 4 (Πορτοκαλί): Πολύ υψηλός κίνδυνος

Κατηγορία 5 (Κόκκινο): Κατάσταση συναγερμού.

Ο χάρτης πρόβλεψης για την Πρωτομαγιά

Παράλληλα, ο Χάρτης λειτουργεί ως σημαντικό μέσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενισχύοντας την πρόληψη μέσω της αποφυγής ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Πηγή: cnn.gr