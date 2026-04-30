Αβέβαιη η συμμετοχή της Μπουργκ στην Euroleague για την επόμενη σεζόν

Η Μπουργκ παρότι κατέκτησε το φετινό Eurocup απέναντι στην Μπεσίκτας και εξασφάλισε μια θέση στην Euroleague της επόμενης σεζόν, η συμμετοχή της στην διοργάνωση, βρίσκεται στον «αέρα».

Ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Ζιλιέν Ντεμπό, σε δηλώσεις του ανέφερε πως δεν έχει σκοπό να ταράξει τις ισορροπίες της ομάδας όσον αφορά τον οικονομικό προϋπολογισμό, απλώς για να συμμετάσχει στην κορυφαία μπασκετική λίγκα της Ευρώπης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της Μπουργκ:

«Θα πιέσουμε μέχρι τέλους για την πιθανότητα συμμετοχής στην EuroLeague. Πηγαίνουμε μπρος‑πίσω ανάμεσα στη λογική και το πάθος. Από τη μία υπάρχει το όνειρο να φιλοξενήσουμε στην Μπουργκ ομάδες‑κολοσσούς όπως η Μπαρτσελόνα και η Παρτιζάν.

Ωστόσο, η βασική αρχή του συλλόγου είναι η βιωσιμότητα. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε μόνο και μόνο για ένα όνειρο μιας σεζόν. Το πρώτο μεγάλο ζήτημα για την EuroLeague είναι τα κριτήρια του γηπέδου. Η προτεραιότητά μας είναι να μπορούμε να παίξουμε στο Ekinox.

Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το γήπεδο. Ο προϋπολογισμός μισθών και οι οικονομικές απαιτήσεις της EuroLeague είναι πολύ υψηλές. Ο τωρινός προϋπολογισμός μισθών μας είναι 2,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το απαιτούμενο επίπεδο είναι τουλάχιστον 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε τον συνολικό προϋπολογισμό του συλλόγου περίπου στα 16 εκατομμύρια ευρώ».