AEK: Εξαντλούνται τα εισιτήρια των 75 ευρώ για το Final Four του BCL

Η ΑΕΚ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως εξαντλούνται τα «μαγικά χαρτάκια» που έχουν τη χαμηλότερη τιμή για το Final-4 του Basketball Champions League.

Η σχετική ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ αναφέρει:

 

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το F4 του BCL 2025-2026, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.

Στο μεταξύ, υπάρχουν ακόμη ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια των 75€ (+service fee/6%). Όσοι συνοπαδοί μας επιθυμούν να τα προμηθευτούν πρέπει να σπεύσουν άμεσα.

Το πρόγραμμα του Final 4:

Πέμπτη 7 Μαΐου

19:00 Ρίτας Βίλνιους - Τενερίφη

22:00 Μάλαγα - ΑΕΚ

Σάββατο 9 Μαΐου

18:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (και των 4 αγώνων μαζί): 75, 135 και 200 €.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το service fee/6%».

