AEK: Εξαντλούνται τα εισιτήρια των 75 ευρώ για το Final Four του BCL

Η ΑΕΚ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως εξαντλούνται τα «μαγικά χαρτάκια» που έχουν τη χαμηλότερη τιμή για το Final-4 του Basketball Champions League.

Η σχετική ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ αναφέρει:

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το F4 του BCL 2025-2026, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.



Στο μεταξύ, υπάρχουν ακόμη ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια των 75€ (+service fee/6%). Όσοι συνοπαδοί μας επιθυμούν να τα προμηθευτούν πρέπει να σπεύσουν άμεσα.



Το πρόγραμμα του Final 4:



Πέμπτη 7 Μαΐου



19:00 Ρίτας Βίλνιους - Τενερίφη



22:00 Μάλαγα - ΑΕΚ



Σάββατο 9 Μαΐου



18:00 Μικρός Τελικός



21:00 Τελικός



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (και των 4 αγώνων μαζί): 75, 135 και 200 €.



*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το service fee/6%».