AEK: Εξαντλούνται τα εισιτήρια των 75 ευρώ για το Final Four του BCL

Η σχετική ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ αναφέρει:
«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το F4 του BCL 2025-2026, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.
Στο μεταξύ, υπάρχουν ακόμη ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια των 75€ (+service fee/6%). Όσοι συνοπαδοί μας επιθυμούν να τα προμηθευτούν πρέπει να σπεύσουν άμεσα.
Το πρόγραμμα του Final 4:
Πέμπτη 7 Μαΐου
19:00 Ρίτας Βίλνιους - Τενερίφη
22:00 Μάλαγα - ΑΕΚ
Σάββατο 9 Μαΐου
18:00 Μικρός Τελικός
21:00 Τελικός
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (και των 4 αγώνων μαζί): 75, 135 και 200 €.
Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ
*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το service fee/6%».