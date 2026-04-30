Ανατροπή στο Βέλγιο: Το Canal+ «πήρε» τα πάντα και άφησε εκτός το Disney+

Από το σενάριο της streaming κυριαρχίας στην επιστροφή του παραδοσιακού παίκτη με επιθετική στρατηγική και πλήρη έλεγχο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η εικόνα άλλαξε μέσα σε 48 ώρες. Εκεί που δημοσίευμα της έγκυρης «Derniere Heure» ήθελε το Disney+ να ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τελικά το Canal+ έκανε την κίνηση που μετράει: πήρε το σύνολο των δικαιωμάτων στο Βέλγιο και μαζί τον έλεγχο μιας ολόκληρης αγοράς.

Η συμφωνία αφορά το Champions League, το Europa League και το Conference League για την περίοδο 2027-2031, με πλήρη αποκλειστικότητα. Τέσσερις σεζόν, ένα πακέτο, ένας παίκτης. Καθαρό μήνυμα.

Το Canal+ μπαίνει δυναμικά στο Βέλγιο

Το πιο κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η απόκτηση των δικαιωμάτων. Είναι ότι το Canal+ συνδέει τη συμφωνία με την εμπορική του επέκταση. Επιβεβαιώθηκε ότι θα λανσάρει κανάλια και υπηρεσίες στη βελγική αγορά, χτίζοντας παρουσία από το μηδέν πάνω στο πιο δυνατό διαθέσιμο περιεχόμενο. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαξίμ Σααντά το είπε ξεκάθαρα: η συμφωνία στο Βέλγιο αποτελεί κομβικό βήμα. Και δεν είναι υπερβολή. Με τα νέα συμβόλαια, το Canal+ δηλώνει πλέον ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός πάροχος των διοργανώσεων της UEFA παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες.

Αυτό δεν είναι απλή αγορά δικαιωμάτων. Είναι γεωγραφική επέκταση με όχημα το ποδόσφαιρο.

Η «ήττα» του Disney+ και των πλατφορμών

Το παρασκήνιο έχει ενδιαφέρον. Disney+, Paramount και άλλοι διεθνείς παίκτες μπήκαν στη διαδικασία και κατέθεσαν ισχυρές προσφορές. Το Disney+ μάλιστα παρουσιαζόταν ως φαβορί. Και όμως, έμεινε εκτός.

Αυτό αλλάζει τη συζήτηση. Μέχρι τώρα, το αφήγημα ήταν ότι οι πλατφόρμες θα σαρώσουν τα πάντα λόγω μεγαλύτερης οικονομικής ευελιξίας και πολυαγοραστικής στρατηγικής. Στην πράξη, ένας παραδοσιακός broadcaster απέδειξε ότι μπορεί όχι απλώς να ανταγωνιστεί, αλλά να επικρατήσει.

Με μία διαφορά: το Canal+ δεν παίζει πια ως «παραδοσιακός». Έχει εφαρμογή, συνδρομητικό μοντέλο, διεθνές αποτύπωμα. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Και αυτό φαίνεται να κερδίζει.

Τέλος το κατακερματισμένο μοντέλο

Μέχρι το 2027, το βελγικό τοπίο παραμένει όπως το ξέραμε. Το Champions League σε RTL και Proximus, Europa και Conference League σε RTBF και VOO, με συμμετοχή και άλλων παικτών στη φλαμανδική αγορά. Από το 2027 και μετά, αυτό τελειώνει.

Όλα συγκεντρώνονται σε έναν πάροχο. Ο τηλεθεατής θα χρειάζεται μία συνδρομή για το σύνολο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το μοντέλο των πολλών παικτών που μοιράζονται το προϊόν, το οποίο κρατούσε από τις αρχές των 00s, περνά στην ιστορία.

Η μόνη εκκρεμότητα αφορά πιθανές υπο-άδειες λόγω νομοθεσίας για γεγονότα «μείζονος σημασίας». Αλλά η βάση δεν αλλάζει: το control είναι στο Canal+.

Το πραγματικό μήνυμα της αγοράς

Η υπόθεση Βελγίου δεν είναι απλώς ένα deal. Είναι δείκτης για το πού πάει η αγορά.

Η UEFA, μέσω της UC3 και της νέας εμπορικής στρατηγικής της, δείχνει ότι δεν κοιτά μόνο τις πλατφόρμες αλλά και παίκτες που μπορούν να προσφέρουν συνδυασμό τηλεόρασης και streaming. Το «όλα σε έναν» φαίνεται να είναι το νέο ζητούμενο.

Και κάπου εδώ μπαίνει η ουσία. Δεν υπάρχει μία κατεύθυνση. Δεν είναι «streaming ή τηλεόραση». Είναι όποιος μπορεί να πληρώσει, να διανείμει και να επεκταθεί. Το Canal+ το έκανε. Το Disney+ όχι. Τουλάχιστον αυτή τη φορά.

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