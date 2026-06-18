«Πρόταση ανανέωσης από την Πεσκάρα για Ινσίνιε – Ο Ματσάρι τον θέλει στον Ηρακλή»

Αρκετές προτάσεις φέρεται να έχει στα χέρια του ο Λορέντσο Ινσίνιε αναφορικά με το μέλλον του. Ο Βάλτερ Ματσάρι τον έχει καλέσει να έρθει στο Ηρακλή, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον κι από άλλες ομάδες για τον έμπειρο επιθετικό.
Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, η Πεσκάρα του έχει καταθέσει σημαντική πρόταση ανανέωσης για δύο χρόνια, ενώ υπάρχει και μια γαλλική ομάδα που έχει ρωτήσει για την περίπτωσή του.
Lorenzo #Insigne has been called by Walter #Mazzarri to join #Iraklis as a free agent. He has also received an important bid from #Pescara to extend the contract until 2028. There is a french club, which have asked info for former Napoli’s capitan. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 18, 2026