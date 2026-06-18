«Πρόταση ανανέωσης από την Πεσκάρα για Ινσίνιε – Ο Ματσάρι τον θέλει στον Ηρακλή»

Οι επιλογές του Λορέντσο Ινσίνιε για το μέλλον του, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Αρκετές προτάσεις φέρεται να έχει στα χέρια του ο Λορέντσο Ινσίνιε αναφορικά με το μέλλον του. Ο Βάλτερ Ματσάρι τον έχει καλέσει να έρθει στο Ηρακλή, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον κι από άλλες ομάδες για τον έμπειρο επιθετικό.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, η Πεσκάρα του έχει καταθέσει σημαντική πρόταση ανανέωσης για δύο χρόνια, ενώ υπάρχει και μια γαλλική ομάδα που έχει ρωτήσει για την περίπτωσή του.

