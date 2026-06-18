Στο Estadio Azteca του Μεξικού για τον 11ο όμιλο, το Ουζμπεκιστάν ηττήθηκε από την Κολομβία με 3-1 παρά την μαχητική του εμφάνιση.

Αν και έκανε προσπάθεια να σοκάρει την Κολομβία και να εκπλήξει τους φιλάθλους παγκοσμίως, το Ουζμπεκιστάν δεν μπόρεσε να πάρει κάτι παραπάνω στο παιχνίδι, αφού γνώρισε την ήττα, παρότι είχε ισοφαρίσει προσωρινά, όμως οι αντίπαλοι παίκτες όταν αποφάσισαν να «σοβαρευτούν» δεν άφησαν περιθώρια.

Ο αγώνας

Η Κολομβία μπήκε δυναμικά στον αγώνα, αφήνοντας το Ουζμπεκιστάν σε θέση άμυνας, ωστόσο τα σουτ που επιχείρησε στα πρώτα λεπτά δεν είχαν την τύχη να καταλήξουν στα δίχτυα.

Το Ουζμπεκιστάν έκτοτε αμύνθηκε σθεναρά και δεν άφησε πόλους χώρους στην αντίπαλη ομάδα, έψαχνε με την σειρά του να βρει κάποιο σουτ αλλά δεν κατάφερε να κάνει ούτε ένα.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, η Κολομβία ανέβασε ακόμη περισσότερο τον ρυθμό και στο 41' βρήκε την λύση στην επίθεση με τον Μουνιόθ, ο οποίος πήρε την ασίστ από τον Ντίαζ και έκανε το 0-1 πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ήταν η σειρά του Ουζμπεκιστάν να βρει ατυχία, αφού στο 61', ο Φααγιουζαλάεφ, έκανε το 1-1 μετά τη ασίστ του Νασρουλάεφ και έβαλς προσωρινό άγχος στους Κολομβιανούς.

Δεν πέρασαν πολλά λεπτά (για την ακρίβεια πέντε) και στο 66' ήταν η σειρά του Ντίαζ να βρει δίχτυα μετά την πάσα του Πουέρτα, και να γίνει το 1-2.

Το Ουζμπεκιστάν θέλησε να βρει ακόμη ένα γκολ για να ισοφαρίσει, ωστόσο έδειχνε να μένει απο δυνάμεις, με την Κολομβία να κατεβάζει στροφές, αφού έβλεπε πως δεν απειλείται.

Στο 90+9', η Κολομβία έφυγε στην επίθεση στην τελευταία φάση του αγώνα και ο Καμπάζ δεν έχασε την ευκαιρία να διαμορφώσει το τελικό 1-3, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

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