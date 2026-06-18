Ολυμπιακός: Στα υπόψη ο Τιάγκο Σάντος

Ο Τιάγκο Σάντος της Λιλ εξετάζεται από τον Ολυμπιακό για να πλαισιώσει τον Μαφέο στο δεξί άκρο της άμυνας.

Εντός της ημέρας αναμένεται να επισημοποιηθεί η απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο για το δεξί άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν και τον παίκτη που θα τον πλαισιώσει στη θέση αυτή.

Ήδη έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα για δεξιό μπακ, όπως οι Βρουσάι, Σάλιακας, αλλά στα υπόψη βρίσκεται και ο Τιάγκο Σάντος. Ο 23χρονος διεθνής Πορτογάλος άσος ανήκει στη Λιλ και είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2023 έναντι 6,5 εκατ. ευρώ από την Εστορίλ.

Στη γαλλική ομάδα, όπου έχει αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ, είχε πέρυσι 28 αγώνες με 2 ασίστ. Συνολικά στον γαλλικό σύλλογο έχει 84 αγώνες με 4 γκολ και 5 ασίστ. Αν και έχει συμβόλαιο έως το 2029, δύσκολα θα μείνει στη Λιλ, καθώς είχε κάποια θέματα με τον προπονητή.

Ο Τιάγκο Σάντος αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Σπόρτινγκ για να βρεθεί μετά και ομάδα της U23. Στη συνέχεια μετακόμισε στις μικρές ηλικιακές ομάδες της Εστορίλ, από όπου βρέθηκε στην πρώτη της ομάδα, όπου είχε 34 αγώνες και 7 ασίστ.