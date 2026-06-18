«Εκτός… κούρσας για τον Αντετοκούνμπο οι Μπλέιζερς»

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς δεν θα κινηθούν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο αυτό το καλοκαίρι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς και πολλές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ήταν μία από τις ομάδες που έχουν συνδεθεί με τον Έλληνα αστέρα, αλλά φαίνεται πως δεν θα κινηθούν για την απόκτησή του τελικά.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Μπλέιζερς πιστεύουν πως ο «Greek Freak» δεν θα ανανέωνε το συμβόλαιό του αν κατέληγε εκεί και έτσι θα στρέψουν την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις.

«Μου έχουν πει ότι το Πόρτλαντ, κατά τη λήξη της προθεσμίας μεταγραφών τον Φεβρουάριο, ήταν έτοιμο να θυσιάσει first-round draft capital έως και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε ένα trade για τον Αντετοκούνμπο, ακόμη και χωρίς να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι ο Αντετοκούνμπο θα δεσμευόταν για επέκταση συμβολαίου.

Υπάρχει η ισχυρή πεποίθηση ότι οι Μπλέιζερς δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να φτάσουν σε τέτοια άκρα — δεδομένου ότι τους έχει γίνει σαφές ότι η υπογραφή μιας τέτοιας επέκτασης θεωρείται απίθανη — και αυτή η φαινομενική υποχώρηση δεν έχει κάνει παρά να ενισχύσει την αντίληψη ότι το Μαϊάμι και η Βοστώνη έχουν ελάχιστους ανταγωνιστές αυτή τη στιγμή» ανέφερε.