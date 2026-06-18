Νέα σήμανση στο ΟΑΚΑ για καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) προχώρησε στην τοποθέτηση νέων ενημερωτικών πινακίδων στις βασικές πύλες εισόδου του συγκροτήματος, στο πλαίσιο των εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να βελτιώσει τον προσανατολισμό και την πρόσβαση των χιλιάδων επισκεπτών που χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις, προσφέροντας πιο άμεση και ξεκάθαρη πληροφόρηση τόσο κατά την καθημερινή λειτουργία όσο και σε μεγάλες αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις.

Παράλληλα, οι νέες πινακίδες ενσωματώνουν τη σύγχρονη εταιρική ταυτότητα του ΟΑΚΑ, αναδεικνύοντας το νέο λογότυπο με τους επάλληλους κύκλους, το οποίο συμβολίζει τη σύνδεση, τη συνέχεια και τη διαρκή εξέλιξη του εμβληματικού αθλητικού κέντρου. Η παρέμβαση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στον ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού, με στόχο ένα πιο λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους πολίτες.