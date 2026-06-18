Ιστορική απόφαση: Αναγνωρίστηκε ελληνική μειονότητα στην Πολωνία - Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής

Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Κυβέρνησης - Εθνικών και Εθνοτικών Μειονοτήτων (ΚΕΚΕΕΜ) στο υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας.

Μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ιδιαίτερη πολιτικοκοινωνική σημασία για το μέλλον της ελληνικής κοινότητας στην Πολωνία υπέγραψε στις 11 Ιουνίου ο πρόεδρος της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι.

Με την τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, οι Έλληνες αναγνωρίζονται πλέον επισήμως ως η δέκατη εθνική μειονότητα της Πολωνίας, αποκτώντας ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας και στήριξης που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν.

Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Κυβέρνησης - Εθνικών και Εθνοτικών Μειονοτήτων (ΚΕΚΕΕΜ) στο υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας.

Σε ανάρτησή της η πρεσβεία της Ελλάδας στην Πολωνία αναφέρει:

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και εθνική περηφάνια πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Κυβέρνησης - Εθνικών και Εθνοτικών Μειονοτήτων (ΚΕΚΕΕΜ) στο Υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας (16/6/2026).

Η συνεδρίαση αυτή επισφραγίζει την ιστορική αναγνώριση των Ελλήνων ως της 10ης επίσημης εθνικής μειονότητας της χώρας.

Τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση:

• Δικαίωση πολυετών και άοκνων προσπαθειών της ομογένειας.

• Νέα εποχή θεσμικής στήριξης και διεύρυνσης δικαιωμάτων.

• Ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.

• Εμβάθυνση των ελληνοπολωνικών σχέσεων και αρμονική συνύπαρξη.

Posiedzenie to stanowi zwieńczenie historycznego uznania Greków za dziesiątą oficjalną mniejszość narodową w kraju.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοίκησης, κ. Tomasz Szymański: Υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της ένταξης της ελληνικής κοινότητας στις εργασίες της Επιτροπής και καθόρισε το πλαίσιο της μελλοντικής συνεργασίας και της καταγραφής των προσδοκιών της ομογένειας.

Η Πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία, κα Νίκη Καμπά: Χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ως «ημέρα συγκίνησης», καθώς επισφραγίζεται η δυνατότητα των Ελλήνων της Πολωνίας για περαιτέρω επέκταση των δικαιωμάτων τους.

Η Πρέσβης, εκφράζοντας τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τις πολωνικές αρχές και συγχαίροντας την Ελληνική Ομογένεια, τόνισε ότι προσβλέπει στους καρπούς της κοινής ελληνοπολωνικής συνεργασίας που εμπλουτίζει το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Πολωνίας.

Ο Πρόξενος, κ. Σπύρος Βούρτσης: Εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τις πολωνικές αρχές για την επίσημη αναγνώριση. Υπογράμμισε ότι η διατήρηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ταυτότητας είναι ένα ιστορικό βήμα που θα επιτρέψει την ακόμη βαθύτερη και αρμονικότερη συνύπαρξη των δύο λαών.

Πηγή: newsbomb.gr