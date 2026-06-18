Ο Στουρνάρας στην Αναγέννηση Άρτας

Η Αναγέννηση Άρτας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Στουρνάρα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τη σεζόν 2026-27.

Ο Έλληνας προπονητής έχει σημαντική εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες και έχει εργαστεί σε συλλόγους όπως η Λαμία, ο ΠΟ Ελασσόνας, ο Απόλλων Λάρισας, ο ΟΦ Ιεράπετρας, η Επισκοπή και η Εράνη Φιλιατρών.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο βρέθηκε στους πάγκους δύο ομάδων που πρωταγωνίστησαν στα πρωταθλήματά τους.

Η διοίκηση της Αναγέννησης Άρτας εκφράζει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του, προσβλέποντας σε μια επιτυχημένη πορεία με σταθερό πλάνο, φιλοδοξία και αγωνιστική συνέπεια.

Ο Βαγγέλης Στουρνάρας ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με στόχο να οδηγήσει την ιστορική ομάδα της Άρτας σε νέες επιτυχίες.