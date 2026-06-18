Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από ύψος 8 μέτρων από τα Ενετικά Τείχη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σοβαρά τραύματα σε θώρακα, σπλήνα, ήπαρ και λεκάνη έχει υποστεί ο 19χρονος.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν ένας 19χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος έπειτα από πτώση από τα Ενετικά Τείχη, στο σημείο όπου βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Τον νεαρό αντιλήφθηκαν διερχόμενοι πολίτες, οι οποίοι έσπευσαν να καλέσουν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με κινητή μονάδα, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια και να συλλέξουν στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη.

Παρά την πτώση από σημαντικό ύψος, ο 19χρονος ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τους διασώστες και τους αστυνομικούς, δίνοντας τα στοιχεία του και αναφέροντας πως βρέθηκε στο κενό από τα τείχη. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο διοικητής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Κωνσταντίνος Δανδουλάκης, μιλώντας στο neakriti.gr, ανέφερε πως ο 19χρονος είναι πολυκαταγματίας, καθώς φέρει σοβαρές κακώσεις στον θώρακα, τη σπλήνα, το ήπαρ και τη λεκάνη.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ο νεαρός είναι αιμοδυναμικά σταθερός και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου, όπου παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ και η γιατρός της κινητής μονάδας του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση, αλλά και πόση ώρα παρέμεινε τραυματισμένος ο 19χρονος πριν γίνει αντιληπτός από περαστικούς.

Πηγή: newsbomb.gr

