Παγκόσμιο Κύπελλο: Σέντρα στη δεύτερη αγωνιστική με κομβικά ματς - Οι βαθμολογίες των ομίλων και οι 8 τρίτες (vids)

To SDNA σας παρουσιάζει το πανόραμα αλλά και το πρόγραμμα της συναρπαστικής δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ που συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων και το σημερινό μενού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Πορτογαλία – Κονγκό 1-1

Η ΛΔ Κονγκό βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά κατάφερε και πήρε την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην Πορτογαλία, για την πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026. Στο απόλυτο μηδέν ο Κριστιάνο, που δεν φάνηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Δεν έπεισε στην πρεμιέρα ένα εκ των φαβορί. Χωρίς δημιουργία, έμπνευση και ένταση οι Ίβηρες, που δεν κατάφεραν να πάρουν σχεδόν τίποτα από τους ταλαντούχους αστέρες της.

Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3

Με τον Λουίς Ντίας μεγάλο πρωταγωνιστή (γκολ και ασίστ) η Κολομβία επιβλήθηκε με 3-1 του Ουζμπεκιστάν στο εναρκτήριο παιχνίδι της στο Μουντιάλ 2026 και πάτησε στην κορυφή του 11ου ομίλου, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση.

Αγγλία – Κροατία 4-2

Σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια των πρώτων ημερών του Μουντιάλ, Αγγλία και Κροατία πρόσφεραν πλούσιο θέαμα και έξι γκολ στο Dallas Stadium του Τέξας. Τα Τρία Λιοντάρια έπεισαν με την εμφάνισή τους και ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ, επικρατώντας με 4-2. Πρωταγωνιστές για τους Άγγλους οι Χάρι Κέιν, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Μάρκους Ράσφορντ.

Γκάνα – Παναμάς 1-0

Η Γκάνα είπε την τελευταία λέξη στο Τορόντο. Ο Γιρένκι βρήκε δίχτυα στο 90’+5′ και ξέρανε τον Παναμά, χαρίζοντας τη νίκη στους Αφρικανούς με 1-0 για την 1η αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Η βαθμολογία των ομίλων μετά την ολοκλήρωση της 1ης στροφής.

1ος Όμιλος

Μεξικό 2-0 3

Νότια Κορέα 2-1 3

Νότια Αφρική 0-2 0

Τσεχία 1-2 0

2ος Όμιλος

Ελβετία 1-1 1

Βοσνία 1-1 1

Καναδάς 1-1 1

Κατάρ 1-1 1

3ος Όμιλος

Σκωτία 1-0 3

Βραζιλία 1-1 1

Μαρόκο 1-1 1

Αϊτή 0-1 0

4ος Όμιλος

ΗΠΑ 4-1 3

Αυστραλία 2-0 3

Τουρκία 0-2 0

Παραγουάη 1-4 0

5ος Όμιλος

Γερμανία 7-1 3

Ακτή Ελεφαντοστού 1-0 3

Κουρασάο 1-7 0

Ισημερινός 0-1 0

6ος Όμιλος

Σουηδία 5-1 3

Ολλανδία 2-2 1

Ιαπωνία 2-2 1

Τυνησία 1-5 0

7ος Όμιλος

Ιράν 2-2 1

Νέα Ζηλανδία 2-2 1

Αίγυπτος 1-1 1

Βέλγιο 1-1 1

8ος Όμιλος

Ουρουγουάη 1-1 1

Σαουδική Αραβία 1-1 1

Ισπανία 0-0 1

Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 1

9ος Όμιλος

Νορβηγία 4-1 3

Γαλλία 3-1 3

Σενεγάλη 1-3 0

Ιράκ 1-4 0

10ος Όμιλος

Αργεντινή 3-0 3

Αυστρία 3-1 3

Ιορδανία 1-3 0

Αλγερία 0-3 0

11ος Όμιλος

Κολομβία 3-1-3

ΛΔ Κονγκό 1-1 1

Πορτογαλία 1-1 1

Ουζμπεκιστάν 1-3-0

12ος Όμιλος

Αγγλία 4-2 3

Γκάνα 1-0-3

Παναμάς 0-1-0

Κροατία 2-4 0

Στις 24 πρώτες των ομίλων προστίθενται οι 8 κορυφαίες τρίτες, για να συμπληρωθεί το παζλ των 32 της επόμενης φάσης.*

Οι 8 κορυφαίες τρίτες

1. Ολλανδία 1 (2-2)

2. Βραζιλία 1 (1-1)

3. Βέλγιο 1 (1-1)

4. Κατάρ 1 (1-1)

5. Πορτογαλία 1 (0-0)

6. Ισπανία 1 (0-0)

7. Τσεχία 0 (1-2)

8. Εκουαδόρ 0 (0-1)

Τα κριτήρια κατάταξης σε ισοβαθμία

1 Πόντοι

2 Διαφορά Τερμάτων

3 Γκολ που πέτυχαν

4 Πόντοι Fair Play

5 Τελευταία κατάταξη FIFA Ranking

6 Προηγούμενες κατατάξεις

Το αποψινό μενού του παγκοσμίου Κυπέλλου

Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό μενού του Μουντιάλ, στο πλαίσιο της δεύτερης στροφής της φάσης των ομίλων.Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο καθώς από τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής θα κριθούν αρκετά σε ότι αφορά το μέλλον των ομάδων στην κορυφαία διοργάνωση.

Η αρχή γίνεται με το παιχνίδι Τσεχία – Νότια Αφρική (19:00) και οι δύο ομάδες «καίγονται» για το τρίποντο, καθώς είχαν ηττηθεί την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου.

Στις 22:00 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Βοσνία για τον δεύτερο όμιλο. Οι δύο αντίπαλοι έχουν από έναν βαθμό.

Στη 01:00 είναι το παιχνίδι Καναδάς – Κατάρ για τον δεύτερο όμιλο, με τις δύο ομάδες να έχουν από έναν βαθμό.

Τέλος, στις 04:00 το Μεξικό θ’ αντιμετωπίσει τη Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς καθώς είχαν επικρατήσει στα παιχνίδια τους, την πρώτη αγωνιστική του γκρουπ.

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