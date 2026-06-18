A Bola: «Ο ΟΦΗ θέλει δανεικό τον Αλεξανδρόπουλο από την Σπόρτινγκ»

Ο ΟΦΗ προσπαθεί να πάρει τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο με τη μορφή δανεισμού από την Σπόρτινγκ.

Εκτός πλάνων της Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκεται ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος κι ένας νέος δανεισμός του βρίσκεται στα σκαριά, με τον ΟΦΗ να μοιάζει πιθανός προορισμός, σύμφωνα με δημοσίευμα της «A Bola».

Ο 24χρονος μέσος μετακόμισε στα «λιοντάρια» το καλοκαίρι του 2022 από τον Παναθηναϊκό έναντι 4,5 εκατ. ευρώ, αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει θέση βασικού. Την πρώτη του χρονιά έπαιξε σε 14 ματς και στη συνέχεια δόθηκε δανεικός σε Ολυμπιακό, Σταντάρ Λιέγης και Φορτούνα Ντίσελντορφ την τελευταία τριετία, χωρίς να καταφέρει να στεριώσει. Καμία από αυτές τις ομάδες δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του.

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και δεν υπάρχει γι’ αυτόν θέση στο ρόστερ της Σπόρτινγκ. Ήδη εξετάζεται το σενάριο να δοθεί εκ νέου δανεικός, με τον ΟΦΗ να έχει εκφράσει ενδιαφέρον. Εμπόδιο για το ντιλ αποτελούν οι υψηλές αποδοχές του Έλληνα χαφ, αλλά γίνονται προσπάθειες να ξεπεραστεί.