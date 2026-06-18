Βλαχοδήμος: Ψάχνει τρόπο να τον κρατήσει στο ρόστερ της η Σεβίλλη

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος επιθυμεί να παραμείνει στη Σεβίλλη και η ισπανική ομάδα εξετάζει όλα τα διαθέσιμα σενάρια προκειμένου να διατηρήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα στο ρόστερ της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαρκείς επαφές ώστε να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς το συμβόλαιο του Βλαχοδήμου με τη Νιούκαστλ, σε συνδυασμό με τα οικονομικά δεδομένα της Σεβίλλης, δημιουργούν σημαντικά εμπόδια.

Παρότι η ισπανική ομάδα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, ο Έλληνας διεθνής αποτελεί την πρώτη της επιλογή, με τις προσπάθειες για την παραμονή του να συνεχίζονται.

«Η Σεβίλλη και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αναζητούν μια λύση ώστε να συνεχίσει στον σύλλογο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει δηλώσει ότι θέλει να παραμείνει στη Σεβίλλη και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία, λόγω του συμβολαίου του με τη Νιούκαστλ και της οικονομικής κατάστασης της Σεβίλλης, αλλά επιχειρούνται προσπάθειες για να βρεθεί ένα κοινό σημείο», τονίζεται χαρακτηριστικά.