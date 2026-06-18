Στο σημερινό Center Fox o Καμαρά που έρχεται στον Παναθηναϊκό, ο Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό και τα τηλεοπτικά του μπάσκετ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις των ομάδων, αλλά και το ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό τοπίο.