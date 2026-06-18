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Στο σημερινό Center Fox o Καμαρά που έρχεται στον Παναθηναϊκό, ο Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό και τα τηλεοπτικά του μπάσκετ

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις των ομάδων, αλλά και το ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό τοπίο.
Στο σημερινό Center Fox o Καμαρά που έρχεται στον Παναθηναϊκό, ο Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό και τα τηλεοπτικά του μπάσκετ