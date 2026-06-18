Άρης: Τα δεδομένα με Μαντσίνι

Η περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνι παραμένει ανοιχτή για τον Άρη - Τα νέα δεδομένα, μετά την αποδέσμευση του από το ΑΠΟΕΛ

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής αποτελεί εδώ και αρκετό καιρό μία από τις περιπτώσεις που παρακολουθούν οι «κιτρινόμαυροι», όπως είχατε ενημερωθεί εξ αρχής μέσω του SDNA.gr, με τους ανθρώπους της ομάδας να θεωρούν ότι διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που ψάχνουν για την ενίσχυση των εξτρέμ. Ο Αργεντίνος έμεινε ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ, εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα και επιτρέπει ξανά στον Άρη να κινηθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Ο Μαντσίνι ξέρει πολύ καλά τα κατατόπια της ομάδας, δεν έχει ανάγκη από έξτρα χρόνο προσαρμογής και έχει ήδη αποδείξει στο παρελθόν ότι είναι ικανός να προσφέρει τέρματα, ασίστ και προσωπικές ενέργειες που έχει ανάγκη το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτά τα στοιχεία τον διατηρούν ψηλά στις προτιμήσεις των ανθρώπων του συλλόγου.

Η μεγάλη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η κίνηση στις μεταγραφές πάντως είναι η διευθέτηση των δυό BAN, τα οποία μπλοκάρουν τις μεταγραφές, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να τηρεί σιγή ασυρμάτου τις τελευταίες εβδομάδες και τον χρόνο να περνάει.