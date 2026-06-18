«Έφυγε» από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης

Πέθανε ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο γνωστός και ως «Εξαρχείων» στον χώρο του ραδιοφώνου (και όχι μόνο).

Την είδηση για τον θάνατό του έκανε γνωστή σήμερα το πρωί ο Γιάννης Κουρτάκης. Στο ραδιόφωνο, ο Ανδρέας Μαζαράκης έκανε εκπομπές στα Παραπολιτικά 90.1 από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του σταθμού, το 2014, ενώ παλαιότερα ήταν στο δυναμικό του ΣΚΑΪ 100.3.

Το αποχαιρετιστήριο post του Κουρτάκη στα social media:

Σ' ευχαριστώ για όλα, για τις ώρες, τις μέρες, τα ατελείωτα ξενύχτια. Ήσουν κάτι ξεχωριστό για μένα (για όλους εμάς). Ένας σπάνιος άνθρωπος, ένας μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Θα μου λείψεις Αντρίκο.

Καλό ταξίδι ρε μάγκα και να τους τρελάνεις εκεί ψηλά!

Πηγή: e-tetradio.gr