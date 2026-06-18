Μουντιάλ 1974: Στο τέλος νικούν πάντα οι Γερμανοί και το «Total Football» που μάγεψε τον κόσμο

Η θριαμβεύτρια Εθνική Γερμανίας, η επαναστάτρια Ολλανδία, ο «μάγος» Κρόιφ σε ένα τουρνουά που παραμένει ανεξίτηλο.

Το Μουντιάλ πραγματοποιήθηκε το 1974 στη Δυτική Γερμανία από τις 13 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του ποδοσφαίρου. Καθώς για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ένα νέο σύστημα με 2 φάσεις ομίλων, πριν από τον μεγάλο τελικό και συμμετείχαν 16 εθνικές.

Πρωταγωνίστρια του θεσμού ήταν η διοργανώτρια Δυτική Γερμανία, αφού κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό στάδιο Βερολίνου σε έναν πολύ σπουδαίο αγώνα καθώς προηγήθηκε η Ολλανδία στο δεύτερο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιόχαν Νέσκενς. Όμως στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί οι οποίοι έκαναν την ανατροπή με γκολ των Πολ Μπράιτνερ και Γκερντ Μίλερ.

Η φιναλιστ Ολλανδία έκλεψε τις εντυπώσεις, με τον προπονητής της Ρίνους Μίχελς και φυσικά τον μεγάλο της αρχηγό, Γιόχαν Κρόιφ παρουσίασε το περίφημο Total Football, ένα σύστημα που οι ποδοσφαιριστές θα άλλαζαν συνεχώς θέσεις μέσα στο γήπεδο και θα πίεζαν ασφυκτικά τον αντίπαλο. Ένα επιθετικό στυλ το οποίο επηρέασε σημαντικά στην εξέλιξη του αθλήματος.

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Γιόχαν Κρόιφ. Ο 27χρονος τότε Ολλανδός σούπερ σταρ μπορεί να μην κατέκτησε το τρόπαιο όμως έδειξε την ηγετικότητα του, την εντυπωσιακή του τεχνική, μέτρησε 3 γκολ και 3 ασίστ, δημιούργησε 36 ευκαιρίες για επίτευξη τέρματος (επίδοση που παραμένει ακατάρριπτο ρεκόρ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων). Για αυτό τον λόγο ο Κρόιφ και η οικογένειά του τιμήθηκαν ως ήρωες μόλις προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και στη συνέχεια τους υποδέχθηκαν η βασίλισσα και ο πρωθυπουργός της χώρας, προτού αποθεωθούν από χιλιάδες οπαδούς σε καθαρά εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

Πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ, ήταν ο Γκζέγκος Λάτο. Ο επιθετικός της Πολωνίας σκόραρε 7 γκολ και βοήθησε στα μέγιστα την Εθνική του ομάδα να κάνει μια εξαιρετική πορεία, κατακτώντας την τρίτη θέση. Στον μικρό τελικό η Πολωνία νίκησε με 1-0 την Βραζιλία, η οποία ήταν η νικήτρια του περασμένου Μουντιάλ.

Εν ολίγοις το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ όλων των εποχών. Η Δυτική Γερμανία έδειξε την δυναμική της παίρνοντας τον τίτλο, αλλά και η Ολλανδία έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο, μέσω του «Total Football», ένας τρόπος παιχνιδιού που παραμένει να θεωρείται σημείο αναφοράς για προπονητές και ιστορικούς του αθλήματος.

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