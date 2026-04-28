Η πρώτη streaming… βόμβα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Το Disney+ καπάρωσε όλα τα ευρωπαϊκά στο Βέλγιο

Ρήξη με το παραδοσιακό τηλεοπτικό μοντέλο φέρνει η συμφωνία. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη περνά σε άλλη φάση και το Βέλγιο είναι το πρώτο καθαρό παράδειγμα. Το Disney+ εξασφάλισε το σύνολο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για το Champions League, το Europa League και το Conference League για τον κύκλο 2027-2031, κίνηση που αλλάζει ισορροπίες σε ένα μοντέλο δεκαετιών.

Η συμφωνία δεν συνοδεύεται ακόμη από επίσημο τίμημα, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι κινείται σε επίπεδα που οι τοπικοί πάροχοι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Η ουσία δεν είναι μόνο το ποσό αλλά η δομή: για πρώτη φορά ένας διεθνής παίκτης αποκτά «πακέτο» ολόκληρης αγοράς και όχι αποσπασματικά δικαιώματα.

Τέλος εποχής για RTL, Proximus, RTBF

Μέχρι σήμερα, το βελγικό τηλεοπτικό τοπίο λειτουργούσε με κατακερματισμό. Το Champions League μοιραζόταν μεταξύ RTL και Proximus, ενώ Europa και Conference League προβάλλονταν από RTBF και άλλους παρόχους. Πρόκειται για μοντέλο που ίσχυε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, με σταδιακές προσαρμογές αλλά χωρίς ανατροπές.

Η νέα συμφωνία καταργεί αυτό το σύστημα. Από το 2027, ένας παίκτης θα ελέγχει το σύνολο του premium ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού περιεχομένου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πρόσβαση συγκεντρώνεται σε μία συνδρομή, με πιθανές συνεργασίες υπο-αδειοδότησης να παραμένουν ανοιχτό σενάριο λόγω της βελγικής νομοθεσίας για γεγονότα «μείζονος σημασίας».

Η Relevent αλλάζει το παιχνίδι της UEFA

Η εξέλιξη δεν ήρθε από το πουθενά. Η αντικατάσταση της Team Marketing από τη Relevent Sports Group στη διαχείριση εμπορικών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων της UEFA έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει αλλαγές. Το ίδιο μοτίβο έχει φανεί και σε άλλους τομείς: χορηγίες που αλλάζουν χέρια, εμπορικές συνεργασίες που επαναδιαπραγματεύονται από μηδενική βάση και, κυρίως, μεγαλύτερη στόχευση σε παγκόσμιους παίκτες με δυνατότητα multi-market συμφωνιών.

Η είσοδος του Disney+ στο βελγικό ποδόσφαιρο είναι η πρώτη σαφής ένδειξη ότι η UEFA προχωρά από το θεωρητικό άνοιγμα προς τις πλατφόρμες σε πρακτική εφαρμογή.

Οι αριθμοί πίσω από τη στροφή

Αν και το τίμημα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, η αγορά δίνει το πλαίσιο. Στον προηγούμενο κύκλο, τα δικαιώματα σε μεσαίες ευρωπαϊκές αγορές κινούνταν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με το σύνολο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων να λειτουργεί ως «πακέτο αξίας» για τους broadcasters. Σήμερα, η εικόνα αλλάζει. Οι διεθνείς πλατφόρμες λειτουργούν με διαφορετική λογική: απορροφούν υψηλό κόστος για να ενισχύσουν συνδρομητική βάση σε πολλαπλές αγορές. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να «υπερπληρώσουν» σε σχέση με τοπικούς παρόχους, επειδή η απόδοση δεν μετριέται μόνο σε διαφημιστικά έσοδα αλλά σε συνολικό lifetime value συνδρομητών.

Στο παρασκήνιο της βελγικής διαδικασίας συμμετείχαν και άλλοι κολοσσοί όπως Amazon και Netflix, χωρίς όμως να καταφέρουν να κλείσουν τη συμφωνία.

Τι σημαίνει για την επόμενη μέρα

Η συμφωνία στο Βέλγιο λειτουργεί ως δοκιμαστικό πεδίο. Αν το μοντέλο αποδώσει, είναι θέμα χρόνου να επεκταθεί και σε μεγαλύτερες αγορές. Ήδη, σε χώρες όπως η Γαλλία, τα δικαιώματα παραμένουν σε παραδοσιακούς παρόχους για τον ίδιο κύκλο, αλλά η πίεση είναι δεδομένη.

Για τον τηλεθεατή, η μετάβαση σημαίνει ένα πιο καθαρό αλλά και πιο κλειστό οικοσύστημα: λιγότεροι πάροχοι, περισσότερη εξάρτηση από πλατφόρμες. Για τις τηλεοπτικές εταιρείες, σημαίνει απώλεια του πιο ισχυρού περιεχομένου τους. Για την UEFA, είναι το επόμενο βήμα σε μια στρατηγική που στοχεύει σε μεγαλύτερα έσοδα και άμεση πρόσβαση σε παγκόσμιο κοινό.

Και για την αγορά συνολικά, είναι το πρώτο ξεκάθαρο σήμα ότι το Champions League και οι υπόλοιπες διοργανώσεις μπαίνουν οριστικά στην εποχή του streaming.

Κι αργά ή γρήγορα, η τάση θα έρθει και προς τη χώρα μας…

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