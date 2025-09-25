Αλλάζουν όλα! Τηλεοπτικό «άνοιγμα» της UEFA στους κολοσσούς Netflix και Amazon

Η αποκάλυψη του Bloomberg που φέρνει τα πάνω κάτω στα διεθνή τηλεοπτικά δικαιώματα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η UEFA ετοιμάζεται να ξαναγράψει τους κανόνες στο πιο ισχυρό προϊόν της, το Champions League. Σύμφωνα με αποκάλυψη του Bloomberg, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία σκοπεύει να ανοίξει τον διαγωνισμό για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και στους κολοσσούς του streaming, όπως το Netflix και η Amazon, επιχειρώντας για πρώτη φορά μια παγκόσμια στρατηγική αντί για τα παραδοσιακά κατακερματισμένα τοπικά συμβόλαια.

Μέχρι σήμερα, τα δικαιώματα μοιράζονταν σε πάνω από εκατό φορείς ανά χώρα, αποφέροντας τεράστια έσοδα αλλά δημιουργώντας ένα δαιδαλώδες πλέγμα συμφωνιών. Η UEFA επιδιώκει τώρα να δώσει τη δυνατότητα για προσφορές σε πολλαπλές αγορές ταυτόχρονα και, ενδεχομένως, να φτάσει σε μια ενιαία παγκόσμια συμφωνία. Έτσι, πλατφόρμες με διεθνές αποτύπωμα θα μπορούν να προβάλλουν αγώνες παντού όπου δραστηριοποιούνται.

Η στροφή αυτή έχει ως οδηγό την εμπειρία από την αγορά. Η Amazon έχει ήδη αποκτήσει πακέτα σε Premier League και Champions League, η DAZN έχει δημιουργήσει το δικό της «case study» επιτυχίας, ενώ το Netflix δοκιμάζει δυνάμεις σε μεγάλα αθλητικά events. Το ισχυρότερο παράδειγμα είναι η συμφωνία της UEFA με την Paramount το 2022, ύψους 1,5 δισ. δολαρίων (περίπου 1,4 δισ. ευρώ), που εξασφάλισε την κάλυψη του Champions League στις ΗΠΑ ως το 2030.

Παράλληλα, η νέα league phase του Champions League, με περισσότερους αγώνες και βραδιές ποδοσφαίρου, ενίσχυσε το προϊόν και αύξησε τα τηλεοπτικά έσοδα κατά 18% στις έξι μεγαλύτερες αγορές. Η UEFA κρατά πλέον στα χέρια της ένα ακόμη πιο εμπορικό πακέτο, ιδανικό για να προσελκύσει τους κολοσσούς του streaming.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τη διαδικασία αναλαμβάνουν η Relevent Football Partners και η UC3, ο εμπορικός βραχίονας της UEFA και της Ένωσης Συλλόγων, για τον νέο κύκλο 2027-2033. Οι σχετικές προκηρύξεις αναμένονται σύντομα, με την αγορά να έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα της στη Ζυρίχη.

Η είσοδος του Netflix και της Amazon δεν σημαίνει ότι οι παραδοσιακοί παίκτες θα παραδοθούν αμαχητί. TNT Sports, Canal+, Telefónica και δεκάδες όμιλοι στην Ευρώπη, όπως και η Cosmote TV στην Ελλάδα, θεωρούν το Champions League «κορωνίδα» του προγράμματός τους και θα διεκδικήσουν σθεναρά τη θέση τους.

Η κίνηση της UEFA όμως ανοίγει μια νέα εποχή. Για πρώτη φορά το Champions League μπορεί να φτάσει σε εκατομμύρια θεατές ταυτόχρονα μέσα από μια παγκόσμια πλατφόρμα, δημιουργώντας νέο προηγούμενο στον αθλητικό χάρτη. Το στοίχημα είναι αν ένα ενιαίο συμβόλαιο μπορεί να αποδώσει περισσότερα από τα τοπικά πακέτα. Αν ναι, τότε το Champions League θα γίνει η πρώτη διοργάνωση που θα παιχτεί με τους όρους της εποχής του streaming: χωρίς σύνορα, σε ένα ενιαίο παγκόσμιο γήπεδο.

