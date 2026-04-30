Ατλέτικο: Ελαφρύ διάστρεμμα ο Άλβαρες, προλαβαίνει τη ρεβάνς με Άρσεναλ

Καθησυχαστικά ήταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Χούλιαν Άλβαρες, που αποχώρησε τραυματίας από τον χθεσινό (29/4) πρώτο αγώνα της Ατλέτικο με την Άρσεναλ, για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο Αργεντινός επιθετικός, σκόρερ του μοναδικού γκολ των «ροχιμπλάνκος» στο τελικό 1-1, δέχθηκε κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου δύο δυνατά μαρκαρίσματα, ένα από τον Ντέκλαν Ράις και ένα από τον Εμπερέτσι Εζε, και έγινε αναγκαστική αλλαγή, περίπου ένα τέταρτο πριν τη λήξη.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ένα ελαφρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο, πρόβλημα που δεν αναμένεται να του στερήσει τη συμμετοχή στη ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης (5/5) στο Λονδίνο.

Ανάλογα θετικά για τον Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν τα μηνύματα και για ακόμη δύο ποδοσφαιριστές. Ο γιος του, Τζουλιάνο Σιμεόνε, αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα εξαιτίας ενός χτυπήματος, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Αλεξάντερ Σόρλοθ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε χθες, καθώς αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι, ενώ έκανε προθέρμανση στο β΄ ημίχρονο.

Αμφότεροι αναμένεται να προφυλαχθούν στο σαββατιάτικο (2/5) ματς πρωταθλήματος με τη Βαλένθια (όπου έτσι κι αλλιώς η Ατλέτικο προβλέπεται ότι θα παραταχθεί χωρίς τους βασικούς) και να είναι ετοιμοπόλεμοι για τη ρεβάνς στο «Εμιρεϊτς».