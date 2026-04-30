H απόφαση Βρούτση για την παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού στην Τούμπα

Η αστυνομία εισηγήθηκε στον Γιάννη Βρούτση την απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους του Ολυμπιακού αλλά και την απαγόρευση της “οργανωμένης μετακίνησής” τους στο γήπεδο της Τούμπας για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ειδικότερα “με τον αριθμ. πρωτ. 3560/26/930621/27-04-2026 έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με το οποίο εισηγείται την έκδοση απόφασης που να απαγορεύει τη διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) καθώς και οργανωμένης μετακίνησης αυτών για την εν θέματι αθλητική συνάντηση.”

Βάσει αυτής τη εισήγησης ο αρμόδιος για τον αθλητισμό αναπληρωτής υπουργός αποφάσισε “την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων: «Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. - Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 03/05/2026 και ώρα 19:00, στο γήπεδο Τούμπας, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Κατά τα λοιπά, για τη διεξαγωγή του αγώνα απαιτείται η συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές.