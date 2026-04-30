Η Μπέρνλι έλυσε το συμβόλαιο της με τον Σκοτ Πάρκερ

Ο Σκοτ Πάρκερ απολύθηκε σήμερα από την τεχνική ηγεσία της Μπέρνλι, καθώς δεν μπόρεσε να την κρατήσει στην Premier League και η διοίκηση ήδη ψάχνει τον αντικαταστάτη του, έχοντας πρώτο στη λίστα της τον Στίβεν Τζέραρντ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Mirror».

Οι «κλάρετς» θα έχουν υπηρεσιακό κόουτς στα τελευταία τέσσερα ματς της τρέχουσας σεζόν, με τη διοίκηση να προσπαθεί να πείσει τον Τζέραρντ, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του 2025 από τη Σαουδική Αραβία και τον πάγκο της Αλ Ετιφάκ μετά από 18 μήνες, να καθήσει στον πάγκο της.

Ο διάσημος Αγγλος διεθνής μέσος και εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ είχε αναλάβει καθήκοντα το καλοκαίρι του 2023 και είχε συμβόλαιο ως το 2027 με την ομάδα της Daudi Pro League.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η διοίκηση της Μπέρνλι πρότεινε στον 45χρονο κόουτς διετές συμβόλαιο συνεργασίας και 100 εκατ. λίρες για μεταγραφές, ώστε να κάνει πρωταθλητισμό την επόμενη σεζόν στην Championship και να την οδηγήσει ξανά πίσω στην Premier League το καλοκαίρι του 2027.