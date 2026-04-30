Ηρακλής: «Ναυάγιο» με Ματσάρι

Άκαρπες οι τελικές συζητήσεις των ανθρώπων του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος δεν θα αναλάβει τον γηραιό!

O Ηρακλής βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, κάνοντας τις τελευταίες μέρες μεγάλη προσπάθεια για την υπέρβαση με τον Ιταλό, Βάλτερ Ματσάρι, με τις δύο μεριές μάλιστα να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, μέχρι και πριν από λίγες ώρες.

Ο 65χρονος τεχνικός βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη (29/4), ώστε να αποφασίσει οριστικά, αν θα απαντήσει θετικά στην πρόταση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ώστε να αναλάβει την ομάδα στην επάνοδο της στην Stoiximan Super League.

Μετά από μια επίσκεψη στις προπονητικές εγκαταστάσεις στη Μίκρα και στο Καυτανζόγλειο στάδιο, ο Ματσάρι φαίνεται πως διαφοροποίησε μερικές εκ των αρχικών του απαιτήσεων και όλα δείχνουν πως το deal χαλάει πλέον οριστικά, με τον Γηραιό να βγαίνει ξανά στην αγορά για προπονητή.