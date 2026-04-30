Τρίτος τελικός σε 1000άρι για Αντρέεβα - Εκτός ο Ρουντ (vids)

Μία μέρα μετά τα γενέθλιά της, η Μίρα Αντρέεβα νίκησε στα δύο σετ τη Χέιλι Μπάπτιστ και θα διεκδικήσει για πρώτη φορά τον τίτλο στο Madrid Open.

Εξαιρετική η 19χρονη Ρωσίδα (Νο.8), έβαλε φρένο στη φορμαρισμένη Αμερικανίδα (Νο.32) επικρατώντας με 6-4, 7-6(8) και προκρίθηκε στον τρίτο της τελικό σε τουρνουά WTA 1000. Είναι, μάλιστα, η πρώτη teenager μετά την Κάρολιν Βοζνιάκι το 2009 που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα!

Θα προσπαθήσει να κατακτήσει το Σάββατο (2/5) τον έκτο τίτλο της καριέρας της κόντρα στη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Μάρτα Κόστγιουκ και την Αναστάσια Ποταπόβα.

Ζει το όνειρο ο Μπλοκς

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η ονειρεμένη πορεία του Αλεξάντερ Μπλοκς στη Μαδρίτη. Ο 21χρονος Βέλγος, Νο.69 στον κόσμο, «εκθρόνισε» τον Κάσπερ Ρουντ (Νο.15) με 6-4, 6-4 και πέρασε για πρώτη φορά σε ημιτελικά Masters.

Ο νεαρός τενίστας έχει κερδίσει back to back τρεις τενίστες του Top 20 (Αλιασιμ, Σερούντολο, Ρουντ) στην ισπανική πρωτεύουσα και φιλοδοξεί να πετύχει και τέταρτη νίκη, απέναντι σε Φλάβιο Κομπόλι ή Σάσα Ζβέρεφ.

Θυμίζουμε ότι ο Ρουντ πέρασε στα προημιτελικά μετά την πολύ δύσκολη νίκη του στο ματς με τον Στέφανο Τσιτσιπά, που έχασε και δύο ματς πόιντ. Εξαιτίας της μεγάλης απώλειας βαθμών, ο 27χρονος Νορβηγός θα βγει από το Top 20 για πρώτη φορά μετά το 2021.

Στον άλλο ημιτελικό του Madrid Open θα αναμετρηθούν οι δύο πιο φορμαρισμένοι παίκτες του tour: ο Γιάνικ Σίνερ και ο Αρτούρ Φις.